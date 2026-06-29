Gran Telemaratón recauda ayuda para las víctimas del terremoto en Venezuela

La República Dominicana ha organizado un histórico telemaratón bajo el lema «Unidos por Venezuela»

La República Dominicana ha organizado un histórico telemaratón bajo el lema «Unidos por Venezuela», con el objetivo de recolectar insumos vitales y fondos para los miles de damnificados.

El corazón del pueblo dominicano vuelve a demostrar que no conoce fronteras cuando se trata de tender la mano a un hermano en desgracia. Tras los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron fuertemente a Venezuela, la República Dominicana ha organizado un histórico telemaratón bajo el lema «Unidos por Venezuela», con el objetivo de recolectar insumos vitales y fondos para los miles de damnificados.

Una transmisión sin precedentes

Desde tempranas horas, las principales cadenas de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales del país se enlazaron en una transmisión conjunta. Figuras destacadas de los medios de comunicación, artistas, influencers y periodistas han dejado de lado la competencia comercial para unirse en una sola voz y motivar a la ciudadanía a realizar sus aportes.

Programas de gran alcance nacional han sido plataformas clave para esta jornada. Iván Ruiz, quien recientemente se conmovió hasta las lágrimas al hablar de la tragedia en «La Telerealidad», y decenas de panelistas han liderado los bloques de conducción, compartiendo testimonios en vivo desde las zonas cero, como La Guaira, y destacando la urgencia de la ayuda.

¿Qué se está recolectando?

Los centros de acopio, habilitados en diversos puntos estratégicos de Santo Domingo y otras provincias del país, han estado recibiendo un flujo constante de dominicanos y venezolanos residentes en la isla que llegan con sus aportes. Las prioridades de este telemaratón se han centrado en:

Insumos médicos y de primeros auxilios: Gasas, alcohol, analgésicos, antibióticos y equipos para los rescatistas.

Gasas, alcohol, analgésicos, antibióticos y equipos para los rescatistas. Alimentos no perecederos: Enlatados, granos, agua potable y fórmulas infantiles.

Enlatados, granos, agua potable y fórmulas infantiles. Artículos de refugio y cuidado personal: Mantas, ropa en buen estado, linternas con baterías, pañales y productos de higiene.

Mantas, ropa en buen estado, linternas con baterías, pañales y productos de higiene. Aportes económicos: A través de cuentas bancarias oficiales y plataformas digitales destinadas a la compra logística y envío aéreo de los donativos.

«Le tendemos la mano a Venezuela»

El evento ha destacado no solo por la cantidad de insumos recaudados, sino por la profunda carga emocional. La comunidad venezolana en República Dominicana, que por años ha encontrado refugio en la isla, se ha sumado a las labores de logística, empaque y coordinación, agradeciendo entre lágrimas el respaldo incondicional del país anfitrión.

Este esfuerzo nacional dominicano se suma a la inmensa coalición internacional de más de 15 países que actualmente despliegan vuelos humanitarios, equipos K-9 y rescatistas profesionales para apoyar en las labores de búsqueda que no se detienen entre los escombros.

La jornada solidaria continuará activa durante las próximas horas. Las autoridades del evento instan a la población a seguir donando, recordando que cada pequeño aporte se traduce en esperanza para una familia venezolana que hoy lo ha perdido todo.