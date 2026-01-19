Gran especial con la inolvidable «Ivonne Beras Goico»

Aclara que no está cerrada a volver a la televisión, aunque actualmente se enfoca en su exitoso podcast, que la mantiene conectada con la comunicación.

Una entrevista especial con la reconocida comunicadora Ivonne Beras Goico en el programa «Con Jatnna».

Durante la entrevista, Ivonne comparte recuerdos nostálgicos de sus inicios en Color Visión, destacando la importancia de la disciplina que aprendió de su tío Freddy Veras Goico.

Aclara que no está cerrada a volver a la televisión, aunque actualmente se enfoca en su exitoso podcast, que la mantiene conectada con la comunicación. Expresa su frustración por la falta de preparación en algunos comunicadores actuales pero valora la nueva generación que se esfuerza.