Golpe a la migración irregular: Ejército apresa a 39 indocumentados en la frontera

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un grupo de 39 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de vigilancia en la provincia de Montecristi. La acción fue ejecutada este 8 de marzo de 2026 como parte de las estrategias de seguridad para el control de la zona fronteriza.

Detalles del operativo

La detención fue realizada por patrullas terrestres adscritas a la 15ta. Compañía del Ejército, quienes interceptaron a los extranjeros en áreas rurales y puntos estratégicos de la comunidad de Cerro Gordo.

Grupo detenido: Entre los 39 indocumentados se encontraban hombres y mujeres que no portaban la documentación legal requerida para transitar o permanecer en territorio dominicano.

Entre los 39 indocumentados se encontraban hombres y mujeres que no portaban la documentación legal requerida para transitar o permanecer en territorio dominicano. Destino de los detenidos: Tras el arresto, los ciudadanos haitianos fueron entregados mediante certificación a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines de repatriación correspondientes.

Contexto de la vigilancia fronteriza

Este operativo se suma a la intensa jornada de interdicción migratoria que el gobierno dominicano mantiene activa. Según cifras oficiales, solo entre enero y febrero de 2026, la DGM ha deportado a 67,940 indocumentados a través de la frontera con Haití.

El refuerzo militar, que involucra a miles de efectivos y tecnología de vigilancia en provincias como Dajabón, Elías Piña y Montecristi, tiene como objetivo frenar la migración irregular y combatir delitos conexos como el contrabando de mercancías.