Gigi Núñez comparte su historia de dolor y valentía tras la pérdida de su bebé

La empresaria Gigi Núñez, quien comparte la dolorosa historia de la pérdida de su bebé, Luna, debido a una presunta negligencia médica.

Gigi relata que Luna nació en un centro privado, pero a las pocas horas de nacer, los médicos insistieron en trasladarla a un hospital público, argumentando que las incubadoras estaban ocupadas en el centro privado.

Durante la hospitalización de Luna en el hospital público, Gigi hizo varias preguntas sobre el estado de su hija, especialmente sobre si había evacuado, pero afirma que recibió respuestas evasivas o que la acusaron de «saber demasiado». Luna falleció 15 días después, y la causa oficial fue una falla multiorgánica, pero Gigi cree que la verdadera causa fue una obstrucción intestinal que no fue detectada ni tratada.