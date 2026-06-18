Germoso exige mano dura y aplicar la ley a motoristas

El experto Aníbal Germoso enciende el debate al exigir un régimen de consecuencias real y la aplicación estricta de la ley de tránsito a los motoristas

Jatnna Tavárez entrevista al ingeniero civil Aníbal Germoso, especializado en movilidad inteligente y seguridad vial, sobre la grave problemática del tránsito en la República Dominicana, particularmente con los motociclistas.

Germoso enfatiza que no hace falta «inventar el agua tibia»; el principal problema no es la falta de educación, sino la falta de aplicación de la ley. La solución radica en que las autoridades sancionen de forma efectiva las imprudencias (como ir en vía contraria, subir a aceras o ignorar semáforos).

El ingeniero detalla cómo su plataforma contribuye a la seguridad vial informando sobre accidentes en tiempo real, educando a la población y ayudando a identificar causas de incidentes para que las autoridades puedan tomar medidas correctivas.

Se explica la importancia crítica de usar cascos certificados (DOT, ECE, SNELL), ya que reducen drásticamente las lesiones graves en comparación con cascos de baja calidad.

Se analiza que el 70% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito son motociclistas. Se discuten las prohibiciones vigentes, como el uso de elevados y túneles por parte de motores, y la necesidad de mejores campañas de concientización masiva que vayan más allá de las redes sociales.