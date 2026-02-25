Geanilda Vásquez «Enamorate de Ti» Con Jatnna

La campaña es una iniciativa para que las personas reflexionen sobre sus derechos a la salud, educación y desarrollo económico

Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Política Social de la República Dominicana, en el programa «Con Jatnna» centra la entrevista en la nueva campaña de Vásquez, «Enamórate de ti», que busca empoderar a los ciudadanos y resaltar sus derechos.

Se destaca su experiencia en política y su vocación de servicio, así como su reciente rol como cónsul general en Miami.

La campaña es una iniciativa para que las personas reflexionen sobre sus derechos a la salud, educación y desarrollo económico. Se enfatiza que estos son derechos, no privilegios