Foto-Crónica de la Semana con Franklin Guerrero

    La foto-crónica semanal de Franklin Guerrero, comenzando con una actualización sobre su salud tras un incidente mientras cubría el evento de Jet Set

    El 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, se llevó a cabo una misa para recordar a las víctimas de una tragedia ocurrida el 7 de abril del año anterior. La ceremonia se realizó en un cementerio donde se reunieron familiares de 236 personas fallecidas, quienes aún buscan justicia y responsabilidad por el abandono institucional del caso. Se criticó la conspiración del silencio y la falta de asunción de responsabilidades por parte de los implicados.

