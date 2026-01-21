Fondos de pensiones impulsan más de 25 proyectos turísticos en República Dominicana

Los proyectos abarcan hoteles, residencias turísticas, aeropuertos y carreteras, infraestructuras clave para mejorar la conectividad, generar empleo y fortalecer los encadenamientos productivos locales

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) afirmó en FITUR 2026 que los trabajadores dominicanos, a través de sus fondos de pensiones, se han convertido en los principales inversionistas institucionales del sector turismo en República Dominicana, impulsando más de 25 proyectos estratégicos en distintas provincias

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), celebrada en Madrid, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) destacó el papel protagónico de los trabajadores dominicanos en el financiamiento del turismo nacional. Los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se han convertido en el motor financiero que impulsa el desarrollo de nuevos destinos y la diversificación de la oferta turística.

Inversión en turismo

34% de las inversiones de fondos de pensiones se han canalizado hacia el sector turismo, convirtiéndolo en el área con mayor financiamiento institucional, seguido por energía e industria.

En 2025, las AFP invirtieron RD$208,000 millones, un incremento de RD$60,000 millones respecto a 2024, equivalente a un crecimiento del 40%.

Al 31 de diciembre de 2025, el patrimonio administrado por los fondos de pensiones alcanzó RD$1.6 billones, equivalente a más del 20% del PIB nacional.

Proyectos estratégicos

El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, explicó que más de 25 proyectos turísticos están en desarrollo gracias a estas inversiones, en polos como:

Pedernales

Miches

Punta Bergantín

Jarabacoa

Gran Santo Domingo

La Altagracia

Los proyectos abarcan hoteles, residencias turísticas, aeropuertos y carreteras, infraestructuras clave para mejorar la conectividad, generar empleo y fortalecer los encadenamientos productivos locales.

Inclusión y oportunidades

Torres subrayó que el ecosistema de inversión está abierto al público general:

Las AFI (Administradoras de Fondos de Inversión) disponen de recursos aprobados para financiar proyectos turísticos.

No solo los grandes grupos financieros pueden acceder, sino también las MIPYMES, lo que amplía las oportunidades de crecimiento y diversificación.

, lo que amplía las oportunidades de crecimiento y diversificación.

El modelo de inversión previsional no solo garantiza rentabilidad a largo plazo y seguridad del capital, sino que también convierte a los trabajadores en beneficiarios directos del crecimiento turístico, al ser sus ahorros los que financian el desarrollo de la industria.

La SIPEN reafirma que el turismo dominicano no solo se sostiene en infraestructura y capital extranjero, sino en el ahorro previsional de los trabajadores, quienes hoy lideran la inversión institucional en este sector. Este esquema fortalece la economía nacional, diversifica la oferta turística y asegura que el crecimiento de la industria beneficie directamente a la población.