En una entrevista de la comunicadora Mariasela Álvarez al reconocido actor mexicano Fernando Colunga, repasa su exitosa trayectoria y habla sobre sus nuevos proyectos.

Puntos clave de la entrevista:

Colunga reflexiona sobre sus comienzos, donde trabajó como doble de escenas de riesgo (stunt) y enfrentó años de rechazo antes de consolidarse en las telenovelas. Subraya que su éxito se debe a la disciplina, la profesionalidad y la pasión por su trabajo más que a una ventaja inicial.

El actor explica su decisión de mantenerse al margen de las redes sociales para preservar su intimidad y mantener «la magia» de su figura como artista, destacando que, a pesar de ser una figura pública, lleva una vida normal.

Comenta sobre cómo ha adaptado su carrera con el paso del tiempo, trabajando con grandes figuras como Julio Alemán y Eric del Castillo, y su visión sobre el papel de los galanes maduros en la industria.

El actor visita la República Dominicana para promocionar el Festival Internacional de Cine Cana Dorada, que se celebrará en Puntacana. Junto a la productora Raquel Flores, detalla que el objetivo del festival es crear un puente entre el talento latino y Hollywood, atrayendo inversiones y producciones internacionales al país.

La entrevista concluye con una invitación a los productores dominicanos a participar en este festival, buscando promover el cine local en una plataforma internacional.