FCCA premia a Collado por auge de cruceros en RD

La FCCA reconoció al ministro David Collado por su liderazgo e impulso estratégico para consolidar a República Dominicana como líder en turismo de cruceros

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, recibió un importante reconocimiento por parte de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA).

La distinción destaca su visión, liderazgo y los esfuerzos sostenidos que han impulsado un crecimiento histórico en la llegada de cruceristas a los diferentes puertos del país.

Liderazgo y visión estratégica

Durante la entrega del galardón, los ejecutivos de la FCCA resaltaron la estrecha colaboración que el Ministerio de Turismo (MITUR) ha mantenido con las principales líneas de cruceros internacionales. La gestión de Collado ha sido fundamental para implementar políticas de desarrollo, mejorar las infraestructuras portuarias y garantizar la seguridad y satisfacción de los visitantes.

Entre los logros más destacados bajo su gestión se encuentran:

El incremento récord en la llegada de embarcaciones de gran capacidad.

La consolidación de puertos clave como Amber Cove y Taino Bay en Puerto Plata.

y en Puerto Plata. La apertura y proyección de nuevos destinos turísticos marítimos en la región sur, como Cabo Rojo en Pedernales.

El fortalecimiento de la confianza de las líneas de cruceros internacionales para elegir al país como puerto de origen y destino recurrente.

Impacto en la economía local

El exponencial crecimiento de la industria de cruceros no solo reafirma el posicionamiento de la República Dominicana en el mapa turístico mundial, sino que también representa una inyección directa a la economía nacional.

Dato destacado: La llegada masiva de cruceristas dinamiza el comercio local, fomenta la creación de nuevos empleos directos e indirectos, y potencia el desarrollo de los artesanos, guías turísticos y transportistas en las comunidades costeras.

El reconocimiento de la FCCA consolida la estrategia del Estado dominicano de diversificar su oferta turística, demostrando que la alianza entre el sector público y la industria privada es la clave para mantener un modelo de crecimiento turístico sostenible y exitoso en el Caribe.