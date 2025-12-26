Fallece a los 95 años la artista plástica dominicana Ada Balcácer, referente del arte caribeño

Su partida ha generado un profundo pesar en el ámbito cultural, donde su nombre es sinónimo de innovación, sensibilidad y compromiso con las artes visuales.

La República Dominicana despide a una de sus más grandes creadoras: la artista plástica Ada Balcácer, quien falleció el jueves 25 de diciembre de 2025 en Miami, Estados Unidos, a los 95 años de edad.

Reconocida por su dominio del color y la luz, Balcácer fue discípula de Josep Gausachs y Celeste Woss y Gil, y desarrolló una trayectoria que la convirtió en figura clave de las artes visuales del Caribe. Su obra, marcada por la espiritualidad y la experimentación plástica, la situó como pionera en movimientos como Nueva Imagen en los años setenta.

Además de su producción artística, ejerció como profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), formando generaciones de artistas. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nacional de Artes Plásticas (2011) y la distinción como Reserva Cultural de la Nación (2017).

Trayectoria y formación

Nació el 16 de junio de 1930 en Santo Domingo.

Estilo y aportes

Reconocimientos

Premio Nacional de Artes Plásticas (2011).

Con la partida de Ada Balcácer, el arte dominicano pierde una de sus luces más profundas y coherentes. Su obra, sin embargo, permanece como testimonio de belleza, espiritualidad y rigor creativo, inspirando a nuevas generaciones y ocupando un lugar permanente en la memoria cultural del país.