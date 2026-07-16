Expertos advierten: Se espera un gran terremoto en el país

La ingeniera sísmica Claudia Germoso advierte cómo la compleja geografía de nuestra isla es el factor determinante en el alto riesgo de un gran terremoto.

Conoce el nivel de riesgo y cómo prepararnos.

La Ing. Claudia Germoso advierte que la geografía de República Dominicana acumula energía para un gran terremoto. Conoce el nivel de riesgo y cómo prepararnos.

El riesgo sísmico en nuestro país no es un mito, es una ineludible realidad geológica. Recientemente, expertos en las ciencias de la Tierra han lanzado una advertencia contundente que busca fomentar la preparación ciudadana y gubernamental: «Estamos esperando un gran terremoto».

Para comprender la magnitud de esta amenaza, es fundamental analizar nuestra posición exacta en el mapa. Durante un reciente encuentro de análisis geológico, la ingeniera sísmica Claudia Germoso fue enfática al describir la situación geográfica de la isla como el factor determinante en el nivel de peligro al que está expuesta la población dominicana.

La geografía dicta nuestro destino tectónico

La isla de La Española es un bloque geológico «atrapado» en una de las zonas de mayor estrés tectónico del planeta. Nos encontramos sentados literalmente sobre el límite de colisión donde la Placa Norteamericana empuja y se desliza contra la Placa del Caribe.

Esta presión constante ha fragmentado nuestra geografía interna, creando un complejo rompecabezas de fallas activas. Los sismólogos centran su preocupación en el concepto de «silencio sísmico»—períodos prolongados sin que una falla libere su energía—, lo que aumenta drásticamente la magnitud de una futura ruptura.

principales amenazas

Las principales amenazas provienen de:

La Falla Septentrional: Atraviesa el Valle del Cibao y no ha liberado su energía principal en aproximadamente 800 años, lo que podría generar un evento de magnitud superior a 7.5.

Atraviesa el Valle del Cibao y no ha liberado su energía principal en aproximadamente 800 años, lo que podría generar un evento de magnitud superior a 7.5. La Falla Enriquillo-Plantain Garden: Recorre la parte sur de la isla, el mismo sistema responsable de los trágicos terremotos en el vecino país de Haití en 2010 y 2021.

Recorre la parte sur de la isla, el mismo sistema responsable de los trágicos terremotos en el vecino país de Haití en 2010 y 2021. La Zona de Subducción Costera: Nos expone a un peligro dual: el impacto del terremoto en tierra y el riesgo inminente de tsunamis en nuestras costas, especialmente en el norte.

prevención, no pánico

Prevención, no pánico

En la geología moderna, es imposible predecir el día y la hora de un terremoto. Cuando los expertos afirman que «estamos esperando» un gran evento, se refieren a que el ciclo sísmico está maduro.

La advertencia de la ingeniera Germoso y la comunidad científica va dirigida a la acción: exigir la aplicación estricta del Código Sísmico en las nuevas construcciones y reforzar edificios vitales. El impacto destructivo no lo causa el movimiento de la tierra, sino el colapso de las infraestructuras. Como ciudadanos, el deber es tener un plan familiar de emergencias y entender que la preparación salva vidas.