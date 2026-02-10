Más Contenido

    Exigen cero impunidad por desfalco millonario en caso Senasa

    En este contexto, la consigna de cero impunidad busca que los responsables enfrenten consecuencias legales sin excepciones, y que se refuercen los mecanismos de transparencia en la gestión pública.

    El caso de Senasa ha generado fuertes reclamos sociales y políticos en torno a la exigencia de cero impunidad frente a un presunto desfalco millonario. Este tipo de denuncias suele involucrar:

    • Fondos públicos desviados: se habla de irregularidades en la administración de recursos destinados a programas agrícolas y de sanidad.
    • Investigaciones en curso: las autoridades competentes (contraloría, fiscalía) suelen abrir expedientes para determinar responsabilidades administrativas y penales.
    • Presión ciudadana y gremial: organizaciones campesinas, sindicatos y actores políticos demandan que no haya privilegios ni encubrimientos.
    • Impacto social: el desfalco afecta directamente a productores y comunidades que dependen de los programas de Senasa, generando malestar y desconfianza hacia las instituciones.

