Estudio Visa: Patrones y desafíos del turista en RD

Un estudio de Visa revela el gasto diario de turistas estadounidenses en RD y los retos de bancarización y pagos digitales en la región Sur.

El crecimiento sin precedentes de la industria turística en la República Dominicana no solo se mide en la cantidad de visitantes que llegan a nuestras costas, sino también en el impacto directo de sus gastos en la economía nacional. Un estudio reciente realizado por la multinacional Visa sobre los patrones de consumo de los turistas estadounidenses en el país ha puesto sobre la mesa datos sumamente reveladores, destacando tanto las fortalezas del sector como los desafíos estructurales que aún persisten, especialmente en las regiones emergentes del sur.

La investigación detalla cómo se mueve el dinero del turista extranjero y qué áreas requieren atención inmediata para optimizar la experiencia de viaje y el desarrollo comercial local.

Puntos clave del estudio de Visa

Gasto diario por turista: El informe revela que los vacacionistas estadounidenses que ingresan al país por vía aérea gastan en promedio entre $116 y $223 diarios , siendo el sector de alojamiento hotelero el rubro que acapara la mayor parte de este presupuesto.

El informe revela que los vacacionistas estadounidenses que ingresan al país por vía aérea gastan en promedio , siendo el sector de alojamiento hotelero el rubro que acapara la mayor parte de este presupuesto. El gran reto de la región Sur: Aunque el sur dominicano representa una apuesta estratégica fundamental para la diversificación turística, el estudio expone una limitante operativa importante: el 71% de los gastos en esta zona se realizan en efectivo . Esta alta dependencia del dinero físico responde a la falta de bancarización y a deficiencias en la conectividad a internet en ciertos puntos.

Aunque el sur dominicano representa una apuesta estratégica fundamental para la diversificación turística, el estudio expone una limitante operativa importante: . Esta alta dependencia del dinero físico responde a la falta de bancarización y a deficiencias en la conectividad a internet en ciertos puntos. La urgente necesidad de digitalización: Especialistas señalan que ampliar la infraestructura de pagos digitales no solo mejorará la comodidad y fluidez para el turista, sino que incrementará el consumo total y brindará mayor seguridad, formalización y control fiscal a los pequeños y medianos negocios locales.

Especialistas señalan que ampliar la infraestructura de pagos digitales no solo mejorará la comodidad y fluidez para el turista, sino que incrementará el consumo total y brindará mayor seguridad, formalización y control fiscal a los pequeños y medianos negocios locales. Planificación estratégica y gestión pública: El informe elogia la visión del Ministerio de Turismo por el uso eficiente de su plataforma de datos y estudios de mercado, lo que ha permitido anticipar tendencias y consolidar un crecimiento planificado. Asimismo, se destaca la sólida alianza entre el ministro de Turismo, David Collado, y el liderazgo del Banco de Reservas (con Leonardo Aguilera al frente), un puente clave que podría acelerar los proyectos de bancarización y modernización financiera en los nuevos polos turísticos.

«La modernización de los medios de pago en todas las regiones del país es el siguiente paso obligatorio para transformar la bonanza turística en desarrollo económico inclusivo y seguro,» apuntan analistas financieros.

Comprender los hábitos de consumo de quienes nos visitan permite trazar rutas más efectivas hacia un turismo competitivo, tecnológicamente preparado y capaz de extender sus beneficios económicos a cada rincón del territorio nacional.