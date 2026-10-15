¡Es oficial! Nelfa Núñez entra al elenco de Es Temprano Todavía

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Se anuncia la incorporación de Nelfa Núñez al elenco del programa de televisión dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos junto a Albert Mena.

  • Expectativa y rumores: Los presentadores discuten cómo durante los últimos días ha habido mucha especulación en los medios de comunicación y las redes sociales sobre quién se uniría al equipo, generando gran interés en el público.
  • El anuncio oficial: Albert Mena es el encargado de dar a conocer la noticia, confirmando que, tras varios días de rumores y negociaciones, Nelfa Núñez se une oficialmente al programa.
  • Bienvenida: Nelfa Núñez hace su entrada triunfal al set, donde es recibida con entusiasmo por el equipo. Ella expresa su emoción y gratitud por la oportunidad de formar parte de este proyecto televisivo, describiéndolo como un sueño hecho realidad y agradeciendo la confianza depositada en ella.
  • Integración: Jochy Santos destaca la importancia de su llegada para refrescar el contenido y el dinamismo del show.

Se anuncia la incorporación de Nelfa Núñez al elenco del programa de televisión dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos junto a Albert Mena.

  • Expectativa y rumores: Los presentadores discuten cómo durante los últimos días ha habido mucha especulación en los medios de comunicación y las redes sociales sobre quién se uniría al equipo, generando gran interés en el público.
  • El anuncio oficial: Albert Mena es el encargado de dar a conocer la noticia, confirmando que, tras varios días de rumores y negociaciones, Nelfa Núñez se une oficialmente al programa.
  • Bienvenida: Nelfa Núñez hace su entrada triunfal al set, donde es recibida con entusiasmo por el equipo. Ella expresa su emoción y gratitud por la oportunidad de formar parte de este proyecto televisivo, describiéndolo como un sueño hecho realidad y agradeciendo la confianza depositada en ella.
  • Integración: Jochy Santos destaca la importancia de su llegada para refrescar el contenido y el dinamismo del show.

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