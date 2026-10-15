Se anuncia la incorporación de Nelfa Núñez al elenco del programa de televisión dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos junto a Albert Mena.
Expectativa y rumores: Los presentadores discuten cómo durante los últimos días ha habido mucha especulación en los medios de comunicación y las redes sociales sobre quién se uniría al equipo, generando gran interés en el público.
El anuncio oficial:Albert Mena es el encargado de dar a conocer la noticia, confirmando que, tras varios días de rumores y negociaciones, Nelfa Núñez se une oficialmente al programa.
Bienvenida:Nelfa Núñez hace su entrada triunfal al set, donde es recibida con entusiasmo por el equipo. Ella expresa su emoción y gratitud por la oportunidad de formar parte de este proyecto televisivo, describiéndolo como un sueño hecho realidad y agradeciendo la confianza depositada en ella.
Integración:Jochy Santos destaca la importancia de su llegada para refrescar el contenido y el dinamismo del show.
Se anuncia la incorporación de Nelfa Núñez al elenco del programa de televisión dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos junto a Albert Mena.
Expectativa y rumores: Los presentadores discuten cómo durante los últimos días ha habido mucha especulación en los medios de comunicación y las redes sociales sobre quién se uniría al equipo, generando gran interés en el público.
El anuncio oficial:Albert Mena es el encargado de dar a conocer la noticia, confirmando que, tras varios días de rumores y negociaciones, Nelfa Núñez se une oficialmente al programa.
Bienvenida:Nelfa Núñez hace su entrada triunfal al set, donde es recibida con entusiasmo por el equipo. Ella expresa su emoción y gratitud por la oportunidad de formar parte de este proyecto televisivo, describiéndolo como un sueño hecho realidad y agradeciendo la confianza depositada en ella.
Integración:Jochy Santos destaca la importancia de su llegada para refrescar el contenido y el dinamismo del show.