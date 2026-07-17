¿Envejeció LIDOM? Vian y Ricardo analizan el béisbol dominicano

En el programa Me Gusta de Noche presenta un debate sobre si la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) está envejeciendo

En el programa Me Gusta de Noche presenta un debate sobre si la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) está envejeciendo y perdiendo relevancia frente a nuevas generaciones que prefieren otros deportes como el fútbol.

Los panelistas coinciden en que, aunque la pasión de los fanáticos dominicanos por sus equipos es envidiable, la estructura de la liga necesita evolucionar. Comparan la liga con un automóvil de lujo con un motor antiguo; se ve bien por fuera, pero necesita actualizar su formato y mercadeo para conectar con audiencias más jóvenes.

Discuten cómo los estadios deberían enfocarse más en ser un centro de entretenimiento completo, como ocurre en Grandes Ligas, en lugar de solo enfocarse en el juego técnico. Se menciona la controversia sobre las restricciones en los estadios (música, bailarinas, interacciones entre fanáticos) como ejemplos de un enfoque que a veces parece conservador.

Analizan cómo el béisbol ha comenzado a implementar reglas para agilizar el juego (como el reloj para los lanzadores y sistemas digitales de revisión), buscando adaptarse a la «economía de la atención» actual, donde los juegos largos son difíciles de mantener para las nuevas audiencias.

Debaten sobre si el uso de robots o sistemas automatizados (como el VAR en el fútbol) es beneficioso. Aunque reconocen que la precisión es importante, defienden que mantener el factor humano y la emoción es vital para no quitarle el encanto esencial al deporte.