Entrevista inedita con Don Julio Hazim EnXclusiva Podcast

    En esta conversación, Hazim comparte reflexiones sobre su trayectoria como comunicador, médico y político, además de opiniones sobre la realidad dominicana y su visión crítica de los procesos sociales y políticos.

    El episodio forma parte de la serie conducida por Miguel Ángel Herrera en Color Visión Canal 9, donde se destacan entrevistas profundas con figuras influyentes. Hazim, conocido por su estilo directo y sin filtros, ofrece un repaso de su vida pública y privada, tocando temas como la política nacional, el papel de los medios y su experiencia personal en más de tres décadas de comunicación.

    Además de esta entrevista inédita, Hazim ha participado en otros espacios donde analiza temas de actualidad.

