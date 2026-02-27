Más Contenido

    En horas matutinas serán de escasas lluvias, por la incidencia de un sistema anticiclónico

    En la tarde, una vaguada en varios niveles de la troposfera, en combinación con el arrastre de humedad del viento del este/sureste, generará incrementos de la nubosidad, especialmente hacia la Cordillera Central y la zona fronteriza

    Hoy viernes, Día de la Independencia, las horas matutinas serán de escasas lluvias, producto de la incidencia de un sistema anticiclónico. Sin embargo, en la tarde, una vaguada en varios niveles de la troposfera, en combinación con el arrastre de humedad del viento del este/sureste, generará incrementos de la nubosidad, especialmente hacia la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde se pronostican aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. A la vez, se generarán chubascos locales hacia el noreste, la Cordillera Septentrional y el sureste hasta el anochecer. En Santo Domingo, algunas lluvias débiles, aisladas y de corta duración son probables a media tarde.

    Distrito Nacional: nublados en la tarde con lluvias dispersas.

    Gran Santo Domingo: incrementos nubosos después de mediodía con lluvias dispersas.

     PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.27/2918/20
    Puerto PlataMedio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.27/2918/20
    DuarteMedio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.27/2919/21
    ConstanzaNublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.23/2508/10
    PeraviaNubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos ocasionales.29/3120/22
    San Pedro de MacorísMedio nublado a nublado con chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento.28/3020/22
    La RomanaNubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados.28/3018/20
    La VegaNublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.27/2916/18
    Monseñor NouelMedio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.27/2917/19
    San CristóbalIncrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.29/3118/20
    SamanáIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.29/3119/21
    Monte CristiNubes dispersas con incrementos ocasionales, aguaceros locales y posibles tormentas eléctricas.28/3020/22
    AzuaHacia el norte, medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.30/3219/21
    San JuanNubes dispersas con incrementos ocasionales, aguaceros locales y posibles tormentas eléctricas.29/3117/19
    BarahonaNubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados.30/3219/21
    La AltagraciaNubes aisladas. Al final de la tarde y durante la noche, chubascos dispersos.29/3119/21

    Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Eimer Bautista.

