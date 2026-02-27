En horas matutinas serán de escasas lluvias, por la incidencia de un sistema anticiclónico

En la tarde, una vaguada en varios niveles de la troposfera, en combinación con el arrastre de humedad del viento del este/sureste, generará incrementos de la nubosidad, especialmente hacia la Cordillera Central y la zona fronteriza

Hoy viernes, Día de la Independencia, las horas matutinas serán de escasas lluvias, producto de la incidencia de un sistema anticiclónico. Sin embargo, en la tarde, una vaguada en varios niveles de la troposfera, en combinación con el arrastre de humedad del viento del este/sureste, generará incrementos de la nubosidad, especialmente hacia la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde se pronostican aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. A la vez, se generarán chubascos locales hacia el noreste, la Cordillera Septentrional y el sureste hasta el anochecer. En Santo Domingo, algunas lluvias débiles, aisladas y de corta duración son probables a media tarde.

Distrito Nacional: nublados en la tarde con lluvias dispersas.

Gran Santo Domingo: incrementos nubosos después de mediodía con lluvias dispersas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 18/20 Puerto Plata Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 18/20 Duarte Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 19/21 Constanza Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 23/25 08/10 Peravia Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos ocasionales. 29/31 20/22 San Pedro de Macorís Medio nublado a nublado con chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento. 28/30 20/22 La Romana Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados. 28/30 18/20 La Vega Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 16/18 Monseñor Nouel Medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 17/19 San Cristóbal Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 29/31 18/20 Samaná Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 29/31 19/21 Monte Cristi Nubes dispersas con incrementos ocasionales, aguaceros locales y posibles tormentas eléctricas. 28/30 20/22 Azua Hacia el norte, medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 19/21 San Juan Nubes dispersas con incrementos ocasionales, aguaceros locales y posibles tormentas eléctricas. 29/31 17/19 Barahona Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados. 30/32 19/21 La Altagracia Nubes aisladas. Al final de la tarde y durante la noche, chubascos dispersos. 29/31 19/21

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Eimer Bautista.