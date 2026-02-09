embajada de ee.uu. inaugura agenda freedom 250 con proyección especial del super bowl lx

Con esta actividad, la Embajada de los Estados Unidos reafirma su interés en estrechar vínculos con la República Dominicana
La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana realizó el domingo 8 de febrero una proyección especial del Super Bowl LX en la residencia de la embajadora Leah Francis Campos.
El encuentro deportivo, que enfrentó a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sirvió como acto inaugural de la agenda conmemorativa del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, denominada Freedom 250.
La iniciativa, que se desarrollará a lo largo del año 2026, incluirá programas de intercambio cultural y educativo, reafirmando el compromiso de los Estados Unidos con el fortalecimiento de los lazos bilaterales.
El deporte fue resaltado como un puente estratégico para promover valores compartidos como el trabajo en equipo, la innovación, el liderazgo y la excelencia.
El evento congregó a aproximadamente 100 invitados, entre ellos figuras destacadas del deporte dominicano, representantes del Gobierno, líderes del sector privado, exbecarios de programas de intercambio, marines y miembros del equipo de la Embajada, así como periodistas y representantes de la sociedad civil.
Con esta actividad, la Embajada de los Estados Unidos reafirma su interés en estrechar vínculos con la República Dominicana y en celebrar, junto a sus aliados, la historia y los valores que han marcado la trayectoria de la nación estadounidense.