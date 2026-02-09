embajada de ee.uu. inaugura agenda freedom 250

Con esta actividad, la Embajada de los Estados Unidos reafirma su interés en estrechar vínculos con la República Dominicana

embajada de ee.uu. inaugura agenda freedom 250 con proyección especial del super bowl lx (2)

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana realizó el domingo 8 de febrero una proyección especial del Super Bowl LX en la residencia de la embajadora Leah Francis Campos.

embajada de ee.uu. inaugura agenda freedom 250 con proyección especial del super bowl lx

Proyección especial del Super Bowl LX en la residencia de la embajadora Leah Francis Campos.

El encuentro deportivo, que enfrentó a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sirvió como acto inaugural de la agenda conmemorativa del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, denominada Freedom 250.

El deporte fue resaltado como un puente estratégico para promover valores compartidos

La iniciativa, que se desarrollará a lo largo del año 2026, incluirá programas de intercambio cultural y educativo, reafirmando el compromiso de los Estados Unidos con el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

El evento congregó a aproximadamente 100 invitados

El deporte fue resaltado como un puente estratégico para promover valores compartidos como el trabajo en equipo, la innovación, el liderazgo y la excelencia.

Con esta actividad, la Embajada de los Estados Unidos reafirma su interés en estrechar vínculos con la República Dominicana

El evento congregó a aproximadamente 100 invitados, entre ellos figuras destacadas del deporte dominicano, representantes del Gobierno, líderes del sector privado, exbecarios de programas de intercambio, marines y miembros del equipo de la Embajada, así como periodistas y representantes de la sociedad civil.

whatsapp image 2026 02 09 at 8.31.20 am

Con esta actividad, la Embajada de los Estados Unidos reafirma su interés en estrechar vínculos con la República Dominicana y en celebrar, junto a sus aliados, la historia y los valores que han marcado la trayectoria de la nación estadounidense.