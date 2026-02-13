Embajada de EE.UU. cierra oficinas de la DEA en República Dominicana

Se argumenta que la «corrupciónno tiene espacio en el gobierno» del país norteamericano «ni en ningún otro»

La embajada de Estados Unidos en la República Dominicana anunció el jueves el cierre «hasta nuevo aviso» de la oficina de la Administración para el Control de Drogas en Santo Domingo.

En un mensaje en redes sociales, la embajadora Leah F. Campos señaló que «es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio», y advirtió que no tolerará «ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada».