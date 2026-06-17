Elecciones en Perú: ¿Por qué demora el conteo?

Descubre cómo funciona el sistema electoral peruano y las razones geográficas y legales por las que la ONPE demora en anunciar al ganador de la presidencia.

Cada vez que Perú acude a las urnas para elegir a un nuevo presidente, el mundo y sus ciudadanos son testigos de un fenómeno particular: un final de fotografía prolongado.

Mientras en otros países los resultados definitivos se conocen la misma noche de la elección, el sistema peruano puede tardar días, e incluso semanas, en proclamar a un ganador oficial.

No se trata de fallas sistémicas ni de un vacío institucional, sino de un diseño enfocado en la transparencia absoluta, combinado con una geografía desafiante y, en la historia reciente, márgenes de victoria sumamente estrechos.

A continuación, desglosamos cómo funciona el engranaje del escrutinio peruano a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

1. El origen manual: Las mesas de sufragio

A diferencia de naciones con voto electrónico generalizado, en Perú el sufragio es físico. Al cierre de las urnas, los ciudadanos sorteados como «miembros de mesa» realizan el escrutinio de manera completamente manual.

Al finalizar, deben llenar, cuadrar y firmar un documento vital: el Acta Electoral.

El resultado que vemos en televisión depende de que esta hoja de papel sea trasladada físicamente desde el centro de votación hasta las Oficinas Descentralizadas (ODPE) para ser escaneada, digitada y subida al sistema nacional.

2. El inmenso reto geográfico peruano

Para que los resultados avancen del 90% al 100%, las autoridades deben esperar la llegada de las actas de las zonas más recónditas, lo cual representa un reto logístico monumental.

Los Andes y la Amazonía: Muchas comunidades rurales e indígenas no tienen conexión por carreteras asfaltadas. Las actas viajan a pie, a lomo de mula, en peque-peques (pequeñas embarcaciones fluviales) o mediante puentes aéreos con helicópteros de las Fuerzas Armadas, dependiendo enteramente de las condiciones climáticas.

Muchas comunidades rurales e indígenas no tienen conexión por carreteras asfaltadas. Las actas viajan a pie, a lomo de mula, en peque-peques o mediante puentes aéreos con helicópteros de las Fuerzas Armadas, dependiendo enteramente de las condiciones climáticas. El peso del voto en el exterior: Perú cuenta con un padrón de peruanos en el extranjero muy significativo (casi el 5% del total del electorado). Estas actas se procesan en los consulados de todo el mundo y su envío físico mediante valija diplomática hacia Lima añade varios días de espera al conteo final.

3. Las temidas «Actas Observadas»

Este es el factor jurídico que más retrasa la proclamación de un presidente, especialmente cuando la diferencia entre los candidatos es mínima.

Cuando un acta llega al centro de cómputo y presenta alguna irregularidad, no se suma al total general de inmediato. Queda como un «acta observada».

Las causas principales incluyen:

Inconsistencias numéricas (la suma de votos no cuadra con el número de electores).

Manchas, roturas o caligrafía ilegible.

Falta de la firma obligatoria de los miembros de mesa.

Impugnaciones directas de los votos por parte de los personeros (representantes legales de los partidos).

¿Cómo se resuelve? Las actas observadas son enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE). Si un partido no está de acuerdo con el fallo de esta primera instancia, apela ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estos tribunales deben convocar audiencias públicas, debatir y emitir resoluciones legales para validar o anular cada documento impugnado. Es un proceso netamente jurídico, garantista y que no puede acelerarse sin vulnerar el debido proceso.

Un sistema diseñado para la legitimidad

En comicios donde la presidencia se ha definido por diferencias menores a los 50,000 votos, cada acta cuenta.

El sistema electoral peruano privilegia la exactitud jurídica sobre la inmediatez mediática.

Ante la alta polarización política, las autoridades peruanas aplican el rigor máximo: prefieren tomarse el tiempo necesario para dirimir cada voto impugnado en audiencias públicas, antes que declarar un ganador precipitado, garantizando así la legitimidad democrática del resultado final.