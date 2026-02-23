El Vacío del Trono: El día que México perdió el control

La respuesta armada del crimen organizado tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», ha dejado un saldo preliminar de víctimas fatales tanto en los enfrentamientos directos como en la ola de violencia que alcanzó a diversos estados.

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», no ha sido una victoria silenciosa ya que la estructura criminal, por primera vez en la historia reciente, ha logrado paralizar simultáneamente múltiples regiones del país.

¿Qué está pasando exactamente?

Tras el operativo del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, donde el líder del CJNG fue abatido por el Ejército Mexicano, lo que se desató una ofensiva criminal de escala nacional:

Caos Logístico: Se registraron 252 narcobloqueos en 20 estados. Jalisco concentró el mayor impacto con 65 cierres, pero la violencia se extendió a entidades como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas .

Se registraron en 20 estados. Jalisco concentró el mayor impacto con 65 cierres, pero la violencia se extendió a entidades como . Ataques a Instituciones: En Zacatecas, el grupo criminal incendió sucursales del Banco del Bienestar en cinco municipios.

En Zacatecas, el grupo criminal incendió sucursales del Banco del Bienestar en cinco municipios. Respuesta del Estado: El Gobierno Federal reporta haber recuperado el control del 90% de las vialidades afectadas gracias al despliegue de la Guardia Nacional y la SEDENA.

¿Qué se sabe del operativo?

El desenlace: «El Mencho» no murió en el sitio del enfrentamiento. Fue herido durante el tiroteo en Tapalpa y falleció a causa de esas lesiones mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.

«El Mencho» no murió en el sitio del enfrentamiento. Fue herido durante el tiroteo en Tapalpa y falleció a causa de esas lesiones mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México. Colaboración internacional: Aunque fue una operación encabezada por fuerzas federales mexicanas, fuentes indican que se contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por el capo. El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, ya ha calificado el hecho como un «gran avance» para la región.

¿Qué se espera en los próximos días?

Los especialistas advierten que este es solo el inicio de una fase de inestabilidad profunda:

Guerra de Sucesión: Se anticipa una fractura interna en el CJNG. Sin la figura unificadora de Oseguera, lugartenientes y facciones regionales podrían iniciar una pugna violenta por el control de la organización. Efecto «Cucaracha»: Grupos rivales, como el Cártel de Sinaloa, podrían intentar expandirse hacia territorios que antes eran exclusivos del CJNG, aumentando los enfrentamientos en zonas limítrofes. Refuerzo de Fronteras Estatales: Estados vecinos como el Estado de México han blindado sus fronteras con Guerrero, Michoacán y Morelos para evitar que la violencia se desborde hacia el centro del país. Presión Política: El gabinete de seguridad, liderado por Omar García Harfuch, enfrenta el reto de demostrar que el abatimiento de un líder no es solo un golpe mediático, sino el inicio de una desarticulación real de la estructura financiera y operativa del cártel.

La respuesta armada del crimen organizado tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», ha dejado un saldo preliminar de víctimas fatales tanto en los enfrentamientos directos como en la ola de violencia que alcanzó a diversos estados.

Hasta el momento, los reportes oficiales y de diversos medios indican las siguientes cifras tras los incidentes del 22 de febrero de 2026:

Total de fallecidos: Se reportan al menos 26 personas muertas en el contexto de estas operaciones. En el operativo de Tapalpa: Durante el enfrentamiento inicial, fallecieron 4 integrantes del CJNG en el lugar. Otros 3 integrantes , incluido «El Mencho», resultaron heridos de gravedad y murieron posteriormente durante su traslado a la Ciudad de México. Fuerzas de Seguridad: Se ha informado el fallecimiento de 17 integrantes de las fuerzas de seguridad en el marco de estos eventos. Adicionalmente, el Ejército reportó inicialmente a 3 elementos heridos de gravedad . Otras regiones: En el estado de Michoacán , se reportó el abatimiento de 4 personas durante los actos de violencia derivados del operativo.

Se reportan al menos en el contexto de estas operaciones. Detenidos: Las autoridades han logrado la captura de al menos 22 personas relacionadas con estos hechos.

Estados afectados por bloqueos y violencia

La reacción violenta se extendió rápidamente, afectando entre 13 y 21 estados de la República con diversos niveles de intensidad:

Jalisco: Epicentro del operativo, con bloqueos importantes en Puerto Vallarta y múltiples carreteras.

Epicentro del operativo, con bloqueos importantes en Puerto Vallarta y múltiples carreteras. Michoacán: Reportó bloqueos carreteros y enfrentamientos que resultaron en víctimas fatales.

Reportó bloqueos carreteros y enfrentamientos que resultaron en víctimas fatales. Guanajuato: Registró narcobloqueos y la quema de negocios.

Registró narcobloqueos y la quema de negocios. Nayarit: Se registraron bloqueos en 10 vialidades y la suspensión de labores en oficinas del Poder Ejecutivo.

Se registraron bloqueos en y la suspensión de labores en oficinas del Poder Ejecutivo. Puebla: Se reportó el incendio de un autobús de transporte público en la autopista México-Puebla (kilómetro 112), aunque en este incidente específico las autoridades confirmaron saldo blanco (sin lesionados).

Se reportó el incendio de un autobús de transporte público en la autopista (kilómetro 112), aunque en este incidente específico las autoridades confirmaron (sin lesionados). Otros estados con incidentes: Sinaloa, Hidalgo, Colima, Baja California, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y Zacatecas (donde se reportó la quema de sucursales del Banco del Bienestar).

Aunque se registraron numerosos incendios de vehículos para bloquear carreteras, en varios puntos clave como la autopista México-Puebla, la Guardia Nacional logró restablecer la circulación pocas horas después. A pesar del caos vehicular y la quema de unidades, en algunos de estos bloqueos específicos no se registraron víctimas civiles directas, según los primeros informes oficiales.

La situación sigue en desarrollo y se recomienda a la población evitar traslados innecesarios por carretera en el occidente del país y mantenerse informada a través de los canales del Gobierno de México.