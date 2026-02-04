El talento de Color Visión brilla en los Premios Soberano 2026

Los Premios Soberano 2026 se perfilan como una noche en la que Color Visión no solo estará presente en la transmisión, sino también en el protagonismo de sus figuras

La presencia de figuras vinculadas a Color Visión se dejó sentir con fuerza en la lista de nominados y en los roles anunciados para la gala de los Premios Soberano 2026, que se celebrará el 18 de marzo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Entre presentadores, conductores y comunicadores nominados, el canal reafirma su peso en la escena del entretenimiento dominicano.

Presencia destacada en las nominaciones

Varios nombres asociados históricamente a Color Visión aparecen entre los nominados en renglones de comunicación y entretenimiento. Entre ellos figuran Jhoel López, Iván Ruiz,

Julio Clemente, Albert Mena, Jochy Santos, Jatnna Tavárez y Pamela Sued y Raymond Pozo,

Miguel Céspedes, quienes compiten en categorías como Presentador de TV y Presentadora de TV, y en renglones vinculados a programas de entretenimiento.

También te puede interesar ¡Conoce la lista de todos los nominados a los Premios Soberano 2026!

Además, de los talentos individiales este año Premios Soberano resalta el valor al entretenimiento y a la comunicación que aportan los programas trasmitidos a tráves de nuestra pantalla como lo son, Sofía globitos, El Show de Raymond y Miguel, Dominicana’s Got Talent, Dominicanos a simple vista, Nuria, El Informe con Alicia Ortega, Que chévere es saber, Protagonistas, Con Jatnna, Me gusta de noche, Es temprano todavía, El Show del Mediodía y Esta noche Mariasela.

premios soberano 2026

La imagen de Color Visión como plataforma clave para el entretenimiento y la comunicación

La nominación de varios de sus rostros más reconocibles refuerza la imagen de Color Visión como plataforma clave para el entretenimiento y la comunicación en el país.

En redes sociales ya circulan comentarios celebrando la visibilidad del talento del canal y especulaciones sobre quiénes podrían llevarse los galardones en las categorías de comunicación.

Los Premios Soberano 2026 se perfilan como una noche en la que Color Visión no solo estará presente en la transmisión, sino también en el protagonismo de sus figuras. El desempeño del talento de nuestro canal en los Premios Soberano 2026 confirma el trabajo constante que se realiza día a día, detrás de cámaras.