La espera he terminado, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dio a conocer que el miércoles 18 de marzo, desde las 7:00 p.m se llevará a cabo la entrega de los premios más icónicos y de mayor audiencia de la República Dominicana, en la majestuosa sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Pero no solo eso también anunció a tráves de sus redes sociales la lista de nominados a los Premios Soberano 2026.

Como cada años la lista de nominados refleja un equilibrio entre figuras consagradas y nuevas propuestas en música, televisión, teatro y contenidos digitales.

Aquí te traemos la lista completa de los nominados

MERENGUERO DEL AÑO

Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte y vigencia dentro del merengue.

Los nominados son:

Eddy Herrera

Los Hermanos Rosario

Héctor Acosta

Miriam Cruz

Jandy Ventura

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

Distingue el espacio televisivo de emisión diaria que mantuvo una propuesta constante y atractiva.

Los nominados son:

El Show del Mediodía

De extremo a extremo

Esta noche Mariasela

Too much en la noche

El Mangú de la Mañana

ÁLBUM DEL AÑO

Reconocimiento a la producción discográfica que destacó por su propuesta artística integral.

Los nominados son:

Novato apostador – Eddy Herrera

Infinito positivo – Los Hermanos Rosario

Puñito de Yocahú – Vicente García

Colección de amor – MarteOvenuS

A la manera mía – Fernando Villalona

PRESENTADOR DE TV

Reconocimiento a la conducción masculina destacada dentro de la televisión nacional.

Los nominados son:

Jochy Santos

Brea Frank

Iván Ruiz

PRESENTADORA DE TV

Reconoce la conducción femenina que sobresalió por su profesionalismo y presencia en pantalla.

Los nominados son:

Jatnna Tavárez

Luz García

Pamela Sued

Jenny Blanco

Milagros Germán

REVELACIÓN DEL AÑO

Distingue al talento emergente que logró una proyección significativa en el ámbito musical.

Los nominados son:

Dalvin La Melodía

Ebenezer

Martha Candela

La Fiera Típica

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

Reconocimiento a la propuesta que destacó dentro del movimiento urbano contemporáneo.

Los nominados son:

Don Miguelo

Yailín

La Perversa

La Insuperable

Shadow Blow

YOUTUBER DEL AÑO

Distingue al creador de contenido que destacó por su alcance y propuesta digital.

Los nominados son:

Santiago Matías

Yubelkis Peralta

Dotol Nastra

Nany Flow

Luinny Corporán

DIRECTOR/A TEATRAL

Reconocimiento a la dirección que articuló con coherencia artística cada elemento de la puesta en escena.

Los nominados son:

Carlos Espinal – La monstrua

Waddys Jáquez – Peter Pan

Indiana Brito – La gran depresión

Guillermo Cordero – Habemus Papa

Pepe Sierra – La verdad

PODCAST DEL AÑO

Reconocimiento a la producción sonora que destacó por su contenido y alcance.

Los nominados son:

Luz García el Podcast – Luz García

Abriendo el podcast – Vian Araújo, Ricardo Rodríguez

Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva

Los Black Kings – Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné

Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz

COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO

Distingue al profesional de la comunicación cuya labor ha trascendido el ámbito internacional.

Los nominados son:

Gelena Solano

Clarissa Molina

Chiky Bombón

Amara La Negra

Génesis Suero

MERENGUE DEL AÑO

Reconocimiento al tema que destacó dentro del merengue por su proyección y aceptación.

Los nominados son:

Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra

Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus

Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León

Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla

Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis

BACHATA DEL AÑO

Distingue la obra que sobresalió dentro del género bachata por su impacto y calidad artística.

Los nominados son:

Quien te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos

Quien te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos

Tik Tok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes

El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista

Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez

COMEDIANTE DEL AÑO

Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte al humor en distintos formatos.

Los nominados son:

Raymond Pozo

Miguel Céspedes

Rosmery Herrand

Rafael Bobadilla

Liondy Ozoria

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

Distingue el espacio televisivo que abordó contenidos diversos con periodicidad semanal.

Los nominados son:

Noche de Luz

Con Jatnna

Me gusta de noche

Es temprano todavía

STAND UP COMEDY

Reconocimiento a la propuesta humorística presentada en formato stand up.

Los nominados son:

Carlos Sánchez

Orlando Toribio, “El Pió”

Ariel Santana

Noel Ventura

OBRA DE TEATRO

Distingue la producción teatral que sobresalió por su calidad artística y propuesta escénica.

Los nominados son:

La monstrua – Marcos Malespín

El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez

La verdad – José Ramón Alama

Habemus Papa – Guillermo Cordero

Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO/A EN EL EXTRANJERO

Distingue al actor o actriz dominicano/a que ha representado al país en el ámbito cinematográfico internacional.

Los nominados son:

Elvis Nolasco – Godfather of Harlem

Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City sheisdash

Judy Reyes – High Potential

Juani Feliz – 911 Nashville

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

Distingue el espacio radial que ofreció una propuesta diversa y sostenida de entretenimiento.

Los nominados son:

Esto no es radio – Santiago Matías

Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz

El mañanero – Bolívar Valera

La UCA – Brea Frank

Sólo para mujeres – Zoila Luna

PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Distingue el trabajo integral que sostuvo la coherencia estética y conceptual de la puesta en escena.

Los nominados son:

Todo Hollywood – Amaury Sánchez

Momentos de Independencia – Mónika Despradel

Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional

Todo Mozart – Amaury Sánchez

Molina y sus amigos – Banco Popular

COREÓGRAFO/A

Reconoce la creación coreográfica como eje fundamental del lenguaje escénico.

Los nominados son:

Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia

Alina Abreu – Hello,Dolly!

Laura Ramírez – Hacia la Luz

Pablo Pérez – Música en Movimiento

Stephanie Bauger – Música en Movimiento

ESPECTÁCULO DEL AÑO

Reconocimiento a la propuesta escénica que sobresalió por su impacto y calidad integral.

Los nominados son:

Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas

Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman

Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions

Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz

La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Wilfredo Díaz y Engelbert Landolfi – Prod. Artística: Giancarlos Beras-Goico

CONJUNTO TÍPICO

Distingue a la agrupación que preservó y proyectó la música típica dominicana.

Los nominados son:

El Prodigio

El Blachy

El Rubio Acordeón

Krisspy

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

Reconocimiento al espacio producido fuera del Gran Santo Domingo que destacó por su propuesta de entretenimiento.

Los nominados son:

Como en casa

Ustedes y nosotros

Buena noche

Buen día

Terminando la mañana

COMEDIA

Reconocimiento a la producción cinematográfica que destacó por su propuesta narrativa dentro del género de la comedia.

Los nominados son:

Medias Hermanas – Producción Caribbean Cinemas, Kendry Yanoret

Sanky Panky 4: De Safari – Producción Franklin Romero

DRAMA

Distingue la obra cinematográfica que sobresalió por su profundidad narrativa y valor artístico.

Los nominados son:

A tiro limpio – Jean Guerra, Milbert Pérez, Fernando Rivas

Sugar Island – Fernando Santos Díaz, David Baute

Bachata de Biónico – Christian Mojica, Yoel Morales

Baño de Mujeres – Zumaya Cordero

ACTOR DE TEATRO

Distingue la interpretación masculina que aportó profundidad y rigor al arte teatral.

Los nominados son:

Frank Perozo – La Verdad

Carlos Alfredo Fatule – Hello,Dolly!

osé Guillermo Cortines – Habemus Papa

Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton

Dimitri Rivera – Liborio

ACTRIZ DE TEATRO

Reconoce la interpretación femenina que destacó por su entrega, sensibilidad y solidez escénica.

Los nominados son:

Sabrina Gómez – La monstrua

Lumy Lizardo – La gran depresión

Hony Estrella – Cabaret

Cecilia García – Hello,Dolly!

Nileny Dippton – Anaka-o-na

CONCIERTO DEL AÑO

Distingue el espectáculo musical que destacó por su producción y respuesta del público.

Los nominados son:

Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou

Johnny vive: La residencia – Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero

Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal

Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos

Mi historia musical – Raulín Rodríguez Producción: Melissa Castillo y Wander Aquino

LOCUTOR DEL AÑO

Distingue al profesional de la locución por su desempeño y consistencia durante el año.

Los nominados son:

Claribel Adames

Martín Alcántara

José Polanco

Paloma Rodríguez

Mildre Aquino

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

Reconocimiento al espacio que desarrolló un contenido específico dentro del ámbito del entretenimiento.

Los nominados son:

Que chévere es saber – Irving Alberti

Protagonistas – Ivana Gavrilovic

No es tan late – Huguito Chávez

Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Distingue el espacio que abordó contenidos de investigación con rigor y profundidad.

Los nominados son:

Nuria – Nuria Piera

El Informe – Alicia Ortega

Zona 5 – Laura Castellanos

Reporte Especial – Julissa Céspedes

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

Distingue al talento dominicano que representa con su música en el extranjero.

Los nominados son:

Grupo D’ahora

Grupo Extra

Oro Sólido

Fermín Ceballos ferminmusica

Jean Carlos

ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO

Reconocimiento a la propuesta que integró géneros y estilos de manera innovadora.

Los nominados son:

Techy Fatule

Magic Juan

Ilegales

Vakeró

ORQUESTADOR Y/O ARREGLISTA

Reconoce la excelencia en la concepción y estructuración musical de una obra.

Los nominados son:

Antonio González

Ramón Orlando

Federico Méndez

Manuel Tejada

Wilbert Taveras

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS

Reconocimiento a la creación musical y lírica que enriqueció el repertorio nacional.

Los nominados son:

Vicente García

Frank Ceara

Kelvin Mejía

Teodoro Reyes

Techy Fatule

DIRECTOR/A DE CINE

Reconocimiento a la dirección cinematográfica que articuló con solidez narrativa y estética la obra fílmica.

Los nominados son:

Johanné Gómez – Sugar Island

Jean Guerra – A tiro limpio

Yoel Morales – Bachata de Biónico

Nelson Carlo de los Santos – Pepe

VIDEOCLIP DEL AÑO

Reconocimiento a la producción audiovisual que acompañó y enriqueció una propuesta musical.

Los nominados son:

Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna | Dirección Francisco Pérez

Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo | Dirección El 3mendazo

Somos – Duluc y Palo Nuevo | Dirección: Jaime Guerra

Pa’ que bailemos – Riccie Oriach | Dirección: Erick Alvarez

Arte – Vakeró | Dirección: Boynayel Mota

ARTISTA CLÁSICO/A DESTACADO EN EL EXTRANJERO

Reconocimiento al talento dominicano cuya trayectoria ha trascendido en el ámbito internacional.

Los nominados son:

Michel Camilo

Nathalie Peña Comas

Aisha Syed

Stephany Ortega

ROGRAMA DE TEMPORADA

Reconocimiento al espacio televisivo emitido por temporadas que destacó por su propuesta.

Los nominados son:

Dominicana’s Got Talent

Migrantes

Chévere Nights Live

Dominicanos a simple vista

De cerca

PROGRAMA DE HUMOR

Reconocimiento al espacio que destacó por su propuesta humorística dentro de la programación.

Los nominados son:

El Show de Raymond y Miguel

Boca de piano es un show

El Show de la Comedia

PROGRAMA INFANTIL

Distingue el espacio dirigido al público infantil por su valor educativo y de entretenimiento.

Los nominados son:

Sofía globitos

Topi tok

Vida kids

ANIMADOR/A DE TELEVISIÓN

Distingue la conducción televisiva que aportó dinamismo y conexión con la audiencia.

Los nominados son:

Jhoel López

Julio Clemente

Albert Mena

Nelfa Núñez

Melissa Santos

ESPECTÁCULO DE HUMOR

Reconocimiento a la puesta en escena que destacó por su propuesta humorística.

Los nominados son:

Crisis de Media Vida – Carlos Sánchez

70 y 50 – Felipe Polanco

El multiverso de La González – La González

Liondy Ozoria, El Espectáculo- Liondy Ozoria

MÚSICA ALTERNATIVA

Distingue la propuesta musical que aportó diversidad y nuevas sonoridades.

Los nominados son:

José Duluc

La Marimba

Yasser Tejeda

Mula

Pororó

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

Distingue la propuesta musical que transmitió valores espirituales desde una mirada actual.

Los nominados son:

Barak

Averly Morillo

Alfareros

Enrique Feliz

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADO EN EL EXTRANJERO

Reconoce al talento dominicano que mantiene una labor artística activa a nivel internacional.

Los nominados son:

Juan Luis Guerra

El Alfa

Milly Quezada

Barak

Natti Natasha

SALSERO DEL AÑO

Distingue al intérprete que aportó excelencia y continuidad al género salsero.

Los nominados son:

Yiyo Sarante

Chiquito Team Band

El Canario

PROGRAMA DIGITAL

Reconocimiento al espacio producido para plataformas digitales por su calidad y contenido.

Los nominados son:

Al Tanto – Colombia Alcántara

Diez preguntas – Junior Cabrera

Andariego – Gary de Arriba

Kiskeya Life – Alec Corday

Más allá de las redes – Vladimir Jáquez

TEATRO MUSICAL

Reconocimiento a la obra que integró de manera sobresaliente música, actuación y puesta en escena.

Los nominados son:

Hello,Dolly! – Marcos Malespín

Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule

Bob Esponja – Jose Rafael Reyes y Joyce Roy

Cabaret – Luis Marcell Ricart

CANTANTE SOLISTA

Reconocimiento a la interpretación vocal individual por su calidad y consistencia artística.

Los nominados son:

Pavel Núñez

Frank Ceara

Diego Jaar

Badir

Manerra

COLABORACIÓN DEL AÑO

Distingue la unión artística que logró una propuesta musical destacada.

Los nominados son:

Voltio – Yaisel ft. El Alfa Compositores: Dick Cintrón, Enmanuel Herrera, Julio Ramos, Yaisel Erazo

Siempre la más – Yailín, Ceky Viciny, La Gigi Compositor: Aneurys Mateo

Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel Compositores: Austin Santos y Jessy Lorenzo

Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo Compositores: Don Miguelo y Shadow Blow

La Casualidad – Seye ft. Alex Ubago Compositores: Sergio Echenique y Alex Ubago

BACHATERO DEL AÑO

Reconocimiento al intérprete que fortaleció la presencia y evolución de la bachata.

Los nominados son:

Anthony Santos

Raulín Rodríguez

Zacarías Ferreira

Frank Reyes

El Chaval de la Bachata

MERENGUERO URBANO

Reconoce al intérprete que fusionó el merengue con lenguajes urbanos.

Los nominados son:

Omega

Alá Jazá

El Sujeto

Reconoce la excelencia vocal y la interpretación dentro del repertorio lírico.

Los nominados son:

Nathalie Peña Comas

Stephany Ortega

ACTOR DE CINE

Distingue la interpretación masculina que aportó fuerza y credibilidad al lenguaje cinematográfico.

Los nominados son:

Frank Perozo – Baño de mujeres

Manuel Raposo – Bachata de Biónico

Felix Germán – A tiro limpio

Gerardo Mercedes – El día de la tormenta

Manny Pérez – Tíguere

ACTRIZ DE CINE

Reconoce la interpretación femenina que destacó por su profundidad, matices y solidez interpretativa.

Los nominados son:

Yelidá Diaz – Sugar Island

Judith Rodriguez – Baño de mujeres

Evelyna Rodríguez – Cucú

Nashla Bogaert – Medias Hermanas

BAILARÍN/A CLÁSICO/A Y/O MODERNO

Distingue la ejecución técnica y expresiva en las artes del movimiento.

Los nominados son:

Sander Robert – Hacia la luz

Jonathan Castillo – Momentos de Independencia

Daymé del Toro – Momentos de Independencia

Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento

Lya Gómez Alma – Música en Movimiento

La edición 2026 de los Premios Soberano promete ser una noche de encuentro entre la tradición y las nuevas voces del entretenimiento dominicano; la ceremonia del 18 de marzo no solo reconocerá la trayectoria de figuras consagradas, sino que también servirá de plataforma para los talentos emergentes que marcan la agenda cultural del país.