La espera he terminado, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dio a conocer que el miércoles 18 de marzo, desde las 7:00 p.m se llevará a cabo la entrega de los premios más icónicos y de mayor audiencia de la República Dominicana, en la majestuosa sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Pero no solo eso también anunció a tráves de sus redes sociales la lista de nominados a los Premios Soberano 2026.
Como cada años la lista de nominados refleja un equilibrio entre figuras consagradas y nuevas propuestas en música, televisión, teatro y contenidos digitales.
Aquí te traemos la lista completa de los nominados
MERENGUERO DEL AÑO
Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte y vigencia dentro del merengue.
Los nominados son:
Eddy Herrera
Los Hermanos Rosario
Héctor Acosta
Miriam Cruz
Jandy Ventura
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
Distingue el espacio televisivo de emisión diaria que mantuvo una propuesta constante y atractiva.
Los nominados son:
El Show del Mediodía
De extremo a extremo
Esta noche Mariasela
Too much en la noche
El Mangú de la Mañana
ÁLBUM DEL AÑO
Reconocimiento a la producción discográfica que destacó por su propuesta artística integral.
Los nominados son:
Novato apostador – Eddy Herrera
Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
Puñito de Yocahú – Vicente García
Colección de amor – MarteOvenuS
A la manera mía – Fernando Villalona
PRESENTADOR DE TV
Reconocimiento a la conducción masculina destacada dentro de la televisión nacional.
Los nominados son:
Jochy Santos
Brea Frank
Iván Ruiz
PRESENTADORA DE TV
Reconoce la conducción femenina que sobresalió por su profesionalismo y presencia en pantalla.
Los nominados son:
Jatnna Tavárez
Luz García
Pamela Sued
Jenny Blanco
Milagros Germán
REVELACIÓN DEL AÑO
Distingue al talento emergente que logró una proyección significativa en el ámbito musical.
Los nominados son:
Dalvin La Melodía
Ebenezer
Martha Candela
La Fiera Típica
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA
Reconocimiento a la propuesta que destacó dentro del movimiento urbano contemporáneo.
Los nominados son:
Don Miguelo
Yailín
La Perversa
La Insuperable
Shadow Blow
YOUTUBER DEL AÑO
Distingue al creador de contenido que destacó por su alcance y propuesta digital.
Los nominados son:
Santiago Matías
Yubelkis Peralta
Dotol Nastra
Nany Flow
Luinny Corporán
DIRECTOR/A TEATRAL
Reconocimiento a la dirección que articuló con coherencia artística cada elemento de la puesta en escena.
Los nominados son:
Carlos Espinal – La monstrua
Waddys Jáquez – Peter Pan
Indiana Brito – La gran depresión
Guillermo Cordero – Habemus Papa
Pepe Sierra – La verdad
PODCAST DEL AÑO
Reconocimiento a la producción sonora que destacó por su contenido y alcance.
Los nominados son:
Luz García el Podcast – Luz García
Abriendo el podcast – Vian Araújo, Ricardo Rodríguez
Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva
Los Black Kings – Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné
Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz
COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO
Distingue al profesional de la comunicación cuya labor ha trascendido el ámbito internacional.
Los nominados son:
Gelena Solano
Clarissa Molina
Chiky Bombón
Amara La Negra
Génesis Suero
MERENGUE DEL AÑO
Reconocimiento al tema que destacó dentro del merengue por su proyección y aceptación.
Los nominados son:
Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra
Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus
Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León
Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla
Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis
BACHATA DEL AÑO
Distingue la obra que sobresalió dentro del género bachata por su impacto y calidad artística.
Los nominados son:
Quien te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos
Quien te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos
Tik Tok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes
El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista
Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez
COMEDIANTE DEL AÑO
Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte al humor en distintos formatos.
Los nominados son:
Raymond Pozo
Miguel Céspedes
Rosmery Herrand
Rafael Bobadilla
Liondy Ozoria
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
Distingue el espacio televisivo que abordó contenidos diversos con periodicidad semanal.
Los nominados son:
Noche de Luz
Con Jatnna
Me gusta de noche
Es temprano todavía
STAND UP COMEDY
Reconocimiento a la propuesta humorística presentada en formato stand up.
Los nominados son:
Carlos Sánchez
Orlando Toribio, “El Pió”
Ariel Santana
Noel Ventura
OBRA DE TEATRO
Distingue la producción teatral que sobresalió por su calidad artística y propuesta escénica.
Los nominados son:
La monstrua – Marcos Malespín
El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez
La verdad – José Ramón Alama
Habemus Papa – Guillermo Cordero
Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz
ACTOR/ACTRIZ DESTACADO/A EN EL EXTRANJERO
Distingue al actor o actriz dominicano/a que ha representado al país en el ámbito cinematográfico internacional.
Los nominados son:
Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City sheisdash
Judy Reyes – High Potential
Juani Feliz – 911 Nashville
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
Distingue el espacio radial que ofreció una propuesta diversa y sostenida de entretenimiento.
Los nominados son:
Esto no es radio – Santiago Matías
Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz
El mañanero – Bolívar Valera
La UCA – Brea Frank
Sólo para mujeres – Zoila Luna
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
Distingue el trabajo integral que sostuvo la coherencia estética y conceptual de la puesta en escena.
Los nominados son:
Todo Hollywood – Amaury Sánchez
Momentos de Independencia – Mónika Despradel
Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional
Todo Mozart – Amaury Sánchez
Molina y sus amigos – Banco Popular
COREÓGRAFO/A
Reconoce la creación coreográfica como eje fundamental del lenguaje escénico.
Los nominados son:
Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia
Alina Abreu – Hello,Dolly!
Laura Ramírez – Hacia la Luz
Pablo Pérez – Música en Movimiento
Stephanie Bauger – Música en Movimiento
ESPECTÁCULO DEL AÑO
Reconocimiento a la propuesta escénica que sobresalió por su impacto y calidad integral.
Los nominados son:
Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas
Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman
Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions
Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz
La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Wilfredo Díaz y Engelbert Landolfi – Prod. Artística: Giancarlos Beras-Goico
CONJUNTO TÍPICO
Distingue a la agrupación que preservó y proyectó la música típica dominicana.
Los nominados son:
El Prodigio
El Blachy
El Rubio Acordeón
Krisspy
PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
Reconocimiento al espacio producido fuera del Gran Santo Domingo que destacó por su propuesta de entretenimiento.
Los nominados son:
Como en casa
Ustedes y nosotros
Buena noche
Buen día
Terminando la mañana
COMEDIA
Reconocimiento a la producción cinematográfica que destacó por su propuesta narrativa dentro del género de la comedia.
Los nominados son:
Medias Hermanas – Producción Caribbean Cinemas, Kendry Yanoret
Sanky Panky 4: De Safari – Producción Franklin Romero
DRAMA
Distingue la obra cinematográfica que sobresalió por su profundidad narrativa y valor artístico.
Los nominados son:
A tiro limpio – Jean Guerra, Milbert Pérez, Fernando Rivas
Sugar Island – Fernando Santos Díaz, David Baute
Bachata de Biónico – Christian Mojica, Yoel Morales
Baño de Mujeres – Zumaya Cordero
ACTOR DE TEATRO
Distingue la interpretación masculina que aportó profundidad y rigor al arte teatral.
Los nominados son:
Frank Perozo – La Verdad
Carlos Alfredo Fatule – Hello,Dolly!
osé Guillermo Cortines – Habemus Papa
Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton
Dimitri Rivera – Liborio
ACTRIZ DE TEATRO
Reconoce la interpretación femenina que destacó por su entrega, sensibilidad y solidez escénica.
Los nominados son:
Sabrina Gómez – La monstrua
Lumy Lizardo – La gran depresión
Hony Estrella – Cabaret
Cecilia García – Hello,Dolly!
Nileny Dippton – Anaka-o-na
CONCIERTO DEL AÑO
Distingue el espectáculo musical que destacó por su producción y respuesta del público.
Los nominados son:
Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou
Johnny vive: La residencia – Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero
Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal
Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos
Mi historia musical – Raulín Rodríguez Producción: Melissa Castillo y Wander Aquino
LOCUTOR DEL AÑO
Distingue al profesional de la locución por su desempeño y consistencia durante el año.
Los nominados son:
Claribel Adames
Martín Alcántara
José Polanco
Paloma Rodríguez
Mildre Aquino
PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
Reconocimiento al espacio que desarrolló un contenido específico dentro del ámbito del entretenimiento.
Los nominados son:
Que chévere es saber – Irving Alberti
Protagonistas – Ivana Gavrilovic
No es tan late – Huguito Chávez
Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
Distingue el espacio que abordó contenidos de investigación con rigor y profundidad.
Los nominados son:
Nuria – Nuria Piera
El Informe – Alicia Ortega
Zona 5 – Laura Castellanos
Reporte Especial – Julissa Céspedes
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
Distingue al talento dominicano que representa con su música en el extranjero.
Los nominados son:
Grupo D’ahora
Grupo Extra
Oro Sólido
Fermín Ceballos ferminmusica
Jean Carlos
ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO
Reconocimiento a la propuesta que integró géneros y estilos de manera innovadora.
Los nominados son:
Techy Fatule
Magic Juan
Ilegales
Vakeró
ORQUESTADOR Y/O ARREGLISTA
Reconoce la excelencia en la concepción y estructuración musical de una obra.
Los nominados son:
Antonio González
Ramón Orlando
Federico Méndez
Manuel Tejada
Wilbert Taveras
COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
Reconocimiento a la creación musical y lírica que enriqueció el repertorio nacional.
Los nominados son:
Vicente García
Frank Ceara
Kelvin Mejía
Teodoro Reyes
Techy Fatule
DIRECTOR/A DE CINE
Reconocimiento a la dirección cinematográfica que articuló con solidez narrativa y estética la obra fílmica.
Los nominados son:
Johanné Gómez – Sugar Island
Jean Guerra – A tiro limpio
Yoel Morales – Bachata de Biónico
Nelson Carlo de los Santos – Pepe
VIDEOCLIP DEL AÑO
Reconocimiento a la producción audiovisual que acompañó y enriqueció una propuesta musical.
Los nominados son:
Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna | Dirección Francisco Pérez
Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo | Dirección El 3mendazo
Somos – Duluc y Palo Nuevo | Dirección: Jaime Guerra
Pa’ que bailemos – Riccie Oriach | Dirección: Erick Alvarez
Arte – Vakeró | Dirección: Boynayel Mota
ARTISTA CLÁSICO/A DESTACADO EN EL EXTRANJERO
Reconocimiento al talento dominicano cuya trayectoria ha trascendido en el ámbito internacional.
Los nominados son:
Michel Camilo
Nathalie Peña Comas
Aisha Syed
Stephany Ortega
ROGRAMA DE TEMPORADA
Reconocimiento al espacio televisivo emitido por temporadas que destacó por su propuesta.
Los nominados son:
Dominicana’s Got Talent
Migrantes
Chévere Nights Live
Dominicanos a simple vista
De cerca
PROGRAMA DE HUMOR
Reconocimiento al espacio que destacó por su propuesta humorística dentro de la programación.
Los nominados son:
El Show de Raymond y Miguel
Boca de piano es un show
El Show de la Comedia
PROGRAMA INFANTIL
Distingue el espacio dirigido al público infantil por su valor educativo y de entretenimiento.
Los nominados son:
Sofía globitos
Topi tok
Vida kids
ANIMADOR/A DE TELEVISIÓN
Distingue la conducción televisiva que aportó dinamismo y conexión con la audiencia.
Los nominados son:
Jhoel López
Julio Clemente
Albert Mena
Nelfa Núñez
Melissa Santos
ESPECTÁCULO DE HUMOR
Reconocimiento a la puesta en escena que destacó por su propuesta humorística.
Los nominados son:
Crisis de Media Vida – Carlos Sánchez
70 y 50 – Felipe Polanco
El multiverso de La González – La González
Liondy Ozoria, El Espectáculo- Liondy Ozoria
MÚSICA ALTERNATIVA
Distingue la propuesta musical que aportó diversidad y nuevas sonoridades.
Los nominados son:
José Duluc
La Marimba
Yasser Tejeda
Mula
Pororó
MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
Distingue la propuesta musical que transmitió valores espirituales desde una mirada actual.
Los nominados son:
Barak
Averly Morillo
Alfareros
Enrique Feliz
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADO EN EL EXTRANJERO
Reconoce al talento dominicano que mantiene una labor artística activa a nivel internacional.
Los nominados son:
Juan Luis Guerra
El Alfa
Milly Quezada
Barak
Natti Natasha
SALSERO DEL AÑO
Distingue al intérprete que aportó excelencia y continuidad al género salsero.
Los nominados son:
Yiyo Sarante
Chiquito Team Band
El Canario
PROGRAMA DIGITAL
Reconocimiento al espacio producido para plataformas digitales por su calidad y contenido.
Los nominados son:
Al Tanto – Colombia Alcántara
Diez preguntas – Junior Cabrera
Andariego – Gary de Arriba
Kiskeya Life – Alec Corday
Más allá de las redes – Vladimir Jáquez
TEATRO MUSICAL
Reconocimiento a la obra que integró de manera sobresaliente música, actuación y puesta en escena.
Los nominados son:
Hello,Dolly! – Marcos Malespín
Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule
Bob Esponja – Jose Rafael Reyes y Joyce Roy
Cabaret – Luis Marcell Ricart
CANTANTE SOLISTA
Reconocimiento a la interpretación vocal individual por su calidad y consistencia artística.
Los nominados son:
Pavel Núñez
Frank Ceara
Diego Jaar
Badir
Manerra
COLABORACIÓN DEL AÑO
Distingue la unión artística que logró una propuesta musical destacada.
Los nominados son:
Voltio – Yaisel ft. El Alfa Compositores: Dick Cintrón, Enmanuel Herrera, Julio Ramos, Yaisel Erazo
Siempre la más – Yailín, Ceky Viciny, La Gigi Compositor: Aneurys Mateo
Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel Compositores: Austin Santos y Jessy Lorenzo
Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo Compositores: Don Miguelo y Shadow Blow
La Casualidad – Seye ft. Alex Ubago Compositores: Sergio Echenique y Alex Ubago
BACHATERO DEL AÑO
Reconocimiento al intérprete que fortaleció la presencia y evolución de la bachata.
Los nominados son:
Anthony Santos
Raulín Rodríguez
Zacarías Ferreira
Frank Reyes
El Chaval de la Bachata
MERENGUERO URBANO
Reconoce al intérprete que fusionó el merengue con lenguajes urbanos.
Los nominados son:
Omega
Alá Jazá
El Sujeto
Reconoce la excelencia vocal y la interpretación dentro del repertorio lírico.
Los nominados son:
Nathalie Peña Comas
Stephany Ortega
ACTOR DE CINE
Distingue la interpretación masculina que aportó fuerza y credibilidad al lenguaje cinematográfico.
Los nominados son:
Frank Perozo – Baño de mujeres
Manuel Raposo – Bachata de Biónico
Felix Germán – A tiro limpio
Gerardo Mercedes – El día de la tormenta
Manny Pérez – Tíguere
ACTRIZ DE CINE
Reconoce la interpretación femenina que destacó por su profundidad, matices y solidez interpretativa.
Los nominados son:
Yelidá Diaz – Sugar Island
Judith Rodriguez – Baño de mujeres
Evelyna Rodríguez – Cucú
Nashla Bogaert – Medias Hermanas
BAILARÍN/A CLÁSICO/A Y/O MODERNO
Distingue la ejecución técnica y expresiva en las artes del movimiento.
Los nominados son:
Sander Robert – Hacia la luz
Jonathan Castillo – Momentos de Independencia
Daymé del Toro – Momentos de Independencia
Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento
Lya Gómez Alma – Música en Movimiento
La edición 2026 de los Premios Soberano promete ser una noche de encuentro entre la tradición y las nuevas voces del entretenimiento dominicano; la ceremonia del 18 de marzo no solo reconocerá la trayectoria de figuras consagradas, sino que también servirá de plataforma para los talentos emergentes que marcan la agenda cultural del país.