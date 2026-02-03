Más Contenido

    ¡Conoce la lista de todos los nominados a los Premios Soberano 2026!

    Destacado
    13 minutos de lectura

    La edición 2026 de los Premios Soberano promete ser una noche de encuentro entre la tradición y las nuevas voces del entretenimiento dominicano

    La espera he terminado, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dio a conocer que el miércoles 18 de marzo, desde las 7:00 p.m se llevará a cabo la entrega de los premios más icónicos y de mayor audiencia de la República Dominicana, en la majestuosa sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Pero no solo eso también anunció a tráves de sus redes sociales la lista de nominados a los Premios Soberano 2026.

    Como cada años la lista de nominados refleja un equilibrio entre figuras consagradas y nuevas propuestas en música, televisión, teatro y contenidos digitales.

    Aquí te traemos la lista completa de los nominados

    MERENGUERO DEL AÑO

    Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte y vigencia dentro del merengue.
    Los nominados son:

    Eddy Herrera 
    Los Hermanos Rosario
    Héctor Acosta
    Miriam Cruz
    Jandy Ventura

    PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

    Distingue el espacio televisivo de emisión diaria que mantuvo una propuesta constante y atractiva.
    Los nominados son:

    El Show del Mediodía 
    De extremo a extremo 
    Esta noche Mariasela
    Too much en la noche
    El Mangú de la Mañana

    ÁLBUM DEL AÑO

    Reconocimiento a la producción discográfica que destacó por su propuesta artística integral.
    Los nominados son:

    Novato apostador – Eddy Herrera
    Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
    Puñito de Yocahú – Vicente García
    Colección de amor – MarteOvenuS
    A la manera mía – Fernando Villalona

    PRESENTADOR DE TV

    Reconocimiento a la conducción masculina destacada dentro de la televisión nacional.
    Los nominados son:

    Jochy Santos
    Brea Frank
    Iván Ruiz

    PRESENTADORA DE TV

    Reconoce la conducción femenina que sobresalió por su profesionalismo y presencia en pantalla.
    Los nominados son:

    Jatnna Tavárez
    Luz García
    Pamela Sued
    Jenny Blanco
    Milagros Germán

    REVELACIÓN DEL AÑO

    Distingue al talento emergente que logró una proyección significativa en el ámbito musical.
    Los nominados son:

    Dalvin La Melodía
    Ebenezer
    Martha Candela
    La Fiera Típica

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

    Reconocimiento a la propuesta que destacó dentro del movimiento urbano contemporáneo.
    Los nominados son:

    Don Miguelo
    Yailín
    La Perversa
    La Insuperable
    Shadow Blow

    YOUTUBER DEL AÑO

    Distingue al creador de contenido que destacó por su alcance y propuesta digital.
    Los nominados son:

    Santiago Matías
    Yubelkis Peralta
    Dotol Nastra
    Nany Flow
    Luinny Corporán

    DIRECTOR/A TEATRAL

    Reconocimiento a la dirección que articuló con coherencia artística cada elemento de la puesta en escena.
    Los nominados son:

    Carlos Espinal – La monstrua
    Waddys Jáquez – Peter Pan
    Indiana Brito – La gran depresión
    Guillermo Cordero – Habemus Papa
    Pepe Sierra – La verdad

    PODCAST DEL AÑO
    Reconocimiento a la producción sonora que destacó por su contenido y alcance.
    Los nominados son:

    Luz García el Podcast – Luz García
    Abriendo el podcast   – Vian Araújo, Ricardo Rodríguez
    Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva
    Los Black Kings  – Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné
    Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz

    COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO
    Distingue al profesional de la comunicación cuya labor ha trascendido el ámbito internacional.
    Los nominados son:

    Gelena Solano
    Clarissa Molina
    Chiky Bombón
    Amara La Negra
    Génesis Suero

    MERENGUE DEL AÑO
    Reconocimiento al tema que destacó dentro del merengue por su proyección y aceptación.
    Los nominados son:

    Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra
    Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus 
    Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León
    Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla
    Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis

    BACHATA DEL AÑO
    Distingue la obra que sobresalió dentro del género bachata por su impacto y calidad artística.
    Los nominados son:

    Quien te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos
    Quien te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos
    Tik Tok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes
    El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista
    Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez

    COMEDIANTE DEL AÑO
    Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte al humor en distintos formatos.
    Los nominados son:

    Raymond Pozo
    Miguel Céspedes
    Rosmery Herrand
    Rafael Bobadilla
    Liondy Ozoria

    REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
    Distingue el espacio televisivo que abordó contenidos diversos con periodicidad semanal.
    Los nominados son:

    Noche de Luz
    Con Jatnna
    Me gusta de noche
    Es temprano todavía

    STAND UP COMEDY
    Reconocimiento a la propuesta humorística presentada en formato stand up.
    Los nominados son:

    Carlos Sánchez 
    Orlando Toribio, “El Pió”
    Ariel Santana
    Noel Ventura

    OBRA DE TEATRO
    Distingue la producción teatral que sobresalió por su calidad artística y propuesta escénica.
    Los nominados son:

    La monstrua – Marcos Malespín
    El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez
    La verdad – José Ramón Alama 
    Habemus Papa – Guillermo Cordero
    Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz

    ACTOR/ACTRIZ DESTACADO/A EN EL EXTRANJERO
    Distingue al actor o actriz dominicano/a que ha representado al país en el ámbito cinematográfico internacional.
    Los nominados son:

    Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
    Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City sheisdash
    Judy Reyes – High Potential
    Juani Feliz – 911 Nashville

    PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
    Distingue el espacio radial que ofreció una propuesta diversa y sostenida de entretenimiento.
    Los nominados son:

    Esto no es radio – Santiago Matías
    Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz
    El mañanero – Bolívar Valera
    La UCA – Brea Frank
    Sólo para mujeres – Zoila Luna

    PRODUCCIÓN ESCÉNICA
    Distingue el trabajo integral que sostuvo la coherencia estética y conceptual de la puesta en escena.
    Los nominados son:

    Todo Hollywood – Amaury Sánchez
    Momentos de Independencia – Mónika Despradel
    Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional
    Todo Mozart – Amaury Sánchez
    Molina y sus amigos – Banco Popular

    COREÓGRAFO/A
    Reconoce la creación coreográfica como eje fundamental del lenguaje escénico.
    Los nominados son:

    Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia 
    Alina Abreu – Hello,Dolly!
    Laura Ramírez – Hacia la Luz
    Pablo Pérez – Música en Movimiento
    Stephanie Bauger – Música en Movimiento

    ESPECTÁCULO DEL AÑO
    Reconocimiento a la propuesta escénica que sobresalió por su impacto y calidad integral.
    Los nominados son:

    Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas
    Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman
    Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions
    Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz
    La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Wilfredo Díaz y Engelbert Landolfi – Prod. Artística: Giancarlos Beras-Goico

    CONJUNTO TÍPICO
    Distingue a la agrupación que preservó y proyectó la música típica dominicana.
    Los nominados son:

    El Prodigio
    El Blachy
    El Rubio Acordeón
    Krisspy

    PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
    Reconocimiento al espacio producido fuera del Gran Santo Domingo que destacó por su propuesta de entretenimiento.
    Los nominados son:

    Como en casa
    Ustedes y nosotros
    Buena noche
    Buen día
    Terminando la mañana

    COMEDIA
    Reconocimiento a la producción cinematográfica que destacó por su propuesta narrativa dentro del género de la comedia.
    Los nominados son:

    Medias Hermanas – Producción Caribbean Cinemas, Kendry Yanoret
    Sanky Panky 4: De Safari – Producción Franklin Romero

    DRAMA
    Distingue la obra cinematográfica que sobresalió por su profundidad narrativa y valor artístico.
    Los nominados son:

    A tiro limpio – Jean Guerra, Milbert Pérez, Fernando Rivas
    Sugar Island – Fernando Santos Díaz, David Baute
    Bachata de Biónico – Christian Mojica, Yoel Morales
    Baño de Mujeres – Zumaya Cordero

    ACTOR DE TEATRO
    Distingue la interpretación masculina que aportó profundidad y rigor al arte teatral.
    Los nominados son:

    Frank Perozo – La Verdad
    Carlos Alfredo Fatule – Hello,Dolly!
    osé Guillermo Cortines – Habemus Papa
    Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton
    Dimitri Rivera – Liborio

    ACTRIZ DE TEATRO
    Reconoce la interpretación femenina que destacó por su entrega, sensibilidad y solidez escénica.
    Los nominados son:

    Sabrina Gómez – La monstrua
    Lumy Lizardo – La gran depresión
    Hony Estrella – Cabaret
    Cecilia García – Hello,Dolly!
    Nileny Dippton – Anaka-o-na

     CONCIERTO DEL AÑO
    Distingue el espectáculo musical que destacó por su producción y respuesta del público.
    Los nominados son:

    Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou
    Johnny vive: La residencia –  Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero
    Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal
    Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos
    Mi historia musical – Raulín Rodríguez Producción: Melissa Castillo y Wander Aquino

    LOCUTOR DEL AÑO
    Distingue al profesional de la locución por su desempeño y consistencia durante el año.
    Los nominados son:

    Claribel Adames
    Martín Alcántara
    José Polanco
    Paloma Rodríguez
    Mildre Aquino

    PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
    Reconocimiento al espacio que desarrolló un contenido específico dentro del ámbito del entretenimiento.
    Los nominados son:

    Que chévere es saber – Irving Alberti
    Protagonistas – Ivana Gavrilovic
    No es tan late – Huguito Chávez
    Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz

    ESPECTÁCULO DEL AÑO
    Reconocimiento a la propuesta escénica que sobresalió por su impacto y calidad integral.
    Los nominados son:

    Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas
    Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman
    Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions
    Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz
    La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Giancarlos Beras-Goico, WD Producciones y Lanhut Records – Prod. Artística: Claudio de la Cruz

    PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
    Distingue el espacio que abordó contenidos de investigación con rigor y profundidad.
    Los nominados son:

    Nuria – Nuria Piera
    El Informe – Alicia Ortega
    Zona 5 – Laura Castellanos 
    Reporte Especial – Julissa Céspedes

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
    Distingue al talento dominicano que representa con su música en el extranjero.
    Los nominados son:

    Grupo D’ahora
    Grupo Extra
    Oro Sólido
    Fermín Ceballos ferminmusica
    Jean Carlos

    ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO
    Reconocimiento a la propuesta que integró géneros y estilos de manera innovadora.
    Los nominados son: 

    Techy Fatule
    Magic Juan
    Ilegales
    Vakeró

    ORQUESTADOR Y/O ARREGLISTA
    Reconoce la excelencia en la concepción y estructuración musical de una obra.
    Los nominados son:

    Antonio González
    Ramón Orlando
    Federico Méndez
    Manuel Tejada
    Wilbert Taveras

    COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
    Reconocimiento a la creación musical y lírica que enriqueció el repertorio nacional.
    Los nominados son: 

    Vicente García
    Frank Ceara
    Kelvin Mejía
    Teodoro Reyes
    Techy Fatule

    DIRECTOR/A DE CINE
    Reconocimiento a la dirección cinematográfica que articuló con solidez narrativa y estética la obra fílmica.
    Los nominados son:

    Johanné Gómez – Sugar Island
    Jean Guerra – A tiro limpio
    Yoel Morales – Bachata de Biónico
    Nelson Carlo de los Santos – Pepe

    VIDEOCLIP DEL AÑO
    Reconocimiento a la producción audiovisual que acompañó y enriqueció una propuesta musical.
    Los nominados son:

    Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna | Dirección Francisco Pérez
    Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo | Dirección El 3mendazo
    Somos – Duluc y Palo Nuevo | Dirección: Jaime Guerra
    Pa’ que bailemos – Riccie Oriach | Dirección: Erick Alvarez
    Arte – Vakeró | Dirección: Boynayel Mota

    ARTISTA CLÁSICO/A DESTACADO EN EL EXTRANJERO
    Reconocimiento al talento dominicano cuya trayectoria ha trascendido en el ámbito internacional.
    Los nominados son:

    Michel Camilo
    Nathalie Peña Comas 
    Aisha Syed
    Stephany Ortega

    ROGRAMA DE TEMPORADA
    Reconocimiento al espacio televisivo emitido por temporadas que destacó por su propuesta.
    Los nominados son:

    Dominicana’s Got Talent
    Migrantes 
    Chévere Nights Live
    Dominicanos a simple vista
    De cerca

    PROGRAMA DE HUMOR
    Reconocimiento al espacio que destacó por su propuesta humorística dentro de la programación.
    Los nominados son:

    El Show de Raymond y Miguel
    Boca de piano es un show
    El Show de la Comedia

    PROGRAMA INFANTIL
    Distingue el espacio dirigido al público infantil por su valor educativo y de entretenimiento.
    Los nominados son:

    Sofía globitos
    Topi tok
    Vida kids

    ANIMADOR/A DE TELEVISIÓN
    Distingue la conducción televisiva que aportó dinamismo y conexión con la audiencia.
    Los nominados son:

    Jhoel López
    Julio Clemente
    Albert Mena
    Nelfa Núñez
    Melissa Santos

    ESPECTÁCULO DE HUMOR
    Reconocimiento a la puesta en escena que destacó por su propuesta humorística.
    Los nominados son:

    Crisis de Media Vida – Carlos Sánchez
    70 y 50 – Felipe Polanco
    El multiverso de La González – La González
    Liondy Ozoria, El Espectáculo- Liondy Ozoria

     MÚSICA ALTERNATIVA
    Distingue la propuesta musical que aportó diversidad y nuevas sonoridades.
    Los nominados son:

    José Duluc
    La Marimba
    Yasser Tejeda
    Mula
    Pororó

    MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
    Distingue la propuesta musical que transmitió valores espirituales desde una mirada actual.
    Los nominados son:

    Barak
    Averly Morillo
    Alfareros
    Enrique Feliz

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADO EN EL EXTRANJERO
    Reconoce al talento dominicano que mantiene una labor artística activa a nivel internacional.
    Los nominados son:

    Juan Luis Guerra
    El Alfa
    Milly Quezada
    Barak
    Natti Natasha

    SALSERO DEL AÑO
    Distingue al intérprete que aportó excelencia y continuidad al género salsero.
    Los nominados son:

    Yiyo Sarante
    Chiquito Team Band
    El Canario

    PROGRAMA DIGITAL
    Reconocimiento al espacio producido para plataformas digitales por su calidad y contenido.
    Los nominados son:

    Al Tanto – Colombia Alcántara 
    Diez preguntas – Junior Cabrera 
    Andariego – Gary de Arriba 
    Kiskeya Life – Alec Corday
    Más allá de las redes – Vladimir Jáquez

    TEATRO MUSICAL
    Reconocimiento a la obra que integró de manera sobresaliente música, actuación y puesta en escena.
    Los nominados son:

    Hello,Dolly! – Marcos Malespín
    Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule
    Bob Esponja – Jose Rafael Reyes y Joyce Roy
    Cabaret – Luis Marcell Ricart

    CANTANTE SOLISTA
    Reconocimiento a la interpretación vocal individual por su calidad y consistencia artística.
    Los nominados son:
    Pavel Núñez
    Frank Ceara
    Diego Jaar
    Badir
    Manerra

     COLABORACIÓN DEL AÑO
    Distingue la unión artística que logró una propuesta musical destacada.
    Los nominados son:

    Voltio – Yaisel ft. El Alfa Compositores: Dick Cintrón, Enmanuel Herrera, Julio Ramos, Yaisel Erazo
    Siempre la más – Yailín, Ceky Viciny, La Gigi Compositor: Aneurys Mateo
    Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel Compositores: Austin Santos y Jessy Lorenzo
    Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo Compositores: Don Miguelo y Shadow Blow
    La Casualidad –  Seye ft. Alex Ubago Compositores: Sergio Echenique y Alex Ubago

    BACHATERO DEL AÑO
    Reconocimiento al intérprete que fortaleció la presencia y evolución de la bachata.
    Los nominados son:

    Anthony Santos
    Raulín Rodríguez
    Zacarías Ferreira
    Frank Reyes
    El Chaval de la Bachata

    MERENGUERO URBANO
    Reconoce al intérprete que fusionó el merengue con lenguajes urbanos.
    Los nominados son:
    Omega
    Alá Jazá
    El Sujeto

    Reconoce la excelencia vocal y la interpretación dentro del repertorio lírico.
    Los nominados son:

    Nathalie Peña Comas
    Stephany Ortega

    ACTOR DE CINE
    Distingue la interpretación masculina que aportó fuerza y credibilidad al lenguaje cinematográfico.
    Los nominados son: 

    Frank Perozo – Baño de mujeres
    Manuel Raposo – Bachata de Biónico
    Felix Germán – A tiro limpio 
    Gerardo Mercedes – El día de la tormenta  
    Manny Pérez – Tíguere

    ACTRIZ DE CINE
    Reconoce la interpretación femenina que destacó por su profundidad, matices y solidez interpretativa.
    Los nominados son:

    Yelidá Diaz – Sugar Island
    Judith Rodriguez – Baño de mujeres
    Evelyna Rodríguez – Cucú
    Nashla Bogaert – Medias Hermanas

    BAILARÍN/A CLÁSICO/A Y/O MODERNO
    Distingue la ejecución técnica y expresiva en las artes del movimiento.
    Los nominados son:

    Sander Robert – Hacia la luz 
    Jonathan Castillo – Momentos de Independencia
    Daymé del Toro – Momentos de Independencia 
    Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento 
    Lya Gómez Alma – Música en Movimiento

    COMEDIA
    Reconocimiento a la producción cinematográfica que destacó por su propuesta narrativa dentro del género de la comedia.
    Los nominados son:

    Medias Hermanas – Producción Zumaya Cordero y Gregory Quinn
    Sanky Panky 4: De Safari – Producción Franklin Romero

    CONCIERTO DEL AÑO
    Distingue el espectáculo musical que destacó por su producción y respuesta del público.
    Los nominados son:

    Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou
    Johnny vive: La residencia –  Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero
    Pavel Núñez y su Bipolarband – Pavel Núñez Productor: Fiora Cruz Carretero
    Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos
    Mi historia musical – Raulín Rodríguez Producción: Melissa Castillo y Wander Aquino

    La edición 2026 de los Premios Soberano promete ser una noche de encuentro entre la tradición y las nuevas voces del entretenimiento dominicano; la ceremonia del 18 de marzo no solo reconocerá la trayectoria de figuras consagradas, sino que también servirá de plataforma para los talentos emergentes que marcan la agenda cultural del país.

    La edición 2026 de los Premios Soberano promete ser una noche de encuentro entre la tradición y las nuevas voces del entretenimiento dominicano

    La espera he terminado, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dio a conocer que el miércoles 18 de marzo, desde las 7:00 p.m se llevará a cabo la entrega de los premios más icónicos y de mayor audiencia de la República Dominicana, en la majestuosa sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Pero no solo eso también anunció a tráves de sus redes sociales la lista de nominados a los Premios Soberano 2026.

    Como cada años la lista de nominados refleja un equilibrio entre figuras consagradas y nuevas propuestas en música, televisión, teatro y contenidos digitales.

    Aquí te traemos la lista completa de los nominados

    MERENGUERO DEL AÑO

    Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte y vigencia dentro del merengue.
    Los nominados son:

    Eddy Herrera 
    Los Hermanos Rosario
    Héctor Acosta
    Miriam Cruz
    Jandy Ventura

    PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

    Distingue el espacio televisivo de emisión diaria que mantuvo una propuesta constante y atractiva.
    Los nominados son:

    El Show del Mediodía 
    De extremo a extremo 
    Esta noche Mariasela
    Too much en la noche
    El Mangú de la Mañana

    ÁLBUM DEL AÑO

    Reconocimiento a la producción discográfica que destacó por su propuesta artística integral.
    Los nominados son:

    Novato apostador – Eddy Herrera
    Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
    Puñito de Yocahú – Vicente García
    Colección de amor – MarteOvenuS
    A la manera mía – Fernando Villalona

    PRESENTADOR DE TV

    Reconocimiento a la conducción masculina destacada dentro de la televisión nacional.
    Los nominados son:

    Jochy Santos
    Brea Frank
    Iván Ruiz

    PRESENTADORA DE TV

    Reconoce la conducción femenina que sobresalió por su profesionalismo y presencia en pantalla.
    Los nominados son:

    Jatnna Tavárez
    Luz García
    Pamela Sued
    Jenny Blanco
    Milagros Germán

    REVELACIÓN DEL AÑO

    Distingue al talento emergente que logró una proyección significativa en el ámbito musical.
    Los nominados son:

    Dalvin La Melodía
    Ebenezer
    Martha Candela
    La Fiera Típica

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

    Reconocimiento a la propuesta que destacó dentro del movimiento urbano contemporáneo.
    Los nominados son:

    Don Miguelo
    Yailín
    La Perversa
    La Insuperable
    Shadow Blow

    YOUTUBER DEL AÑO

    Distingue al creador de contenido que destacó por su alcance y propuesta digital.
    Los nominados son:

    Santiago Matías
    Yubelkis Peralta
    Dotol Nastra
    Nany Flow
    Luinny Corporán

    DIRECTOR/A TEATRAL

    Reconocimiento a la dirección que articuló con coherencia artística cada elemento de la puesta en escena.
    Los nominados son:

    Carlos Espinal – La monstrua
    Waddys Jáquez – Peter Pan
    Indiana Brito – La gran depresión
    Guillermo Cordero – Habemus Papa
    Pepe Sierra – La verdad

    PODCAST DEL AÑO
    Reconocimiento a la producción sonora que destacó por su contenido y alcance.
    Los nominados son:

    Luz García el Podcast – Luz García
    Abriendo el podcast   – Vian Araújo, Ricardo Rodríguez
    Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva
    Los Black Kings  – Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné
    Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz

    COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO
    Distingue al profesional de la comunicación cuya labor ha trascendido el ámbito internacional.
    Los nominados son:

    Gelena Solano
    Clarissa Molina
    Chiky Bombón
    Amara La Negra
    Génesis Suero

    MERENGUE DEL AÑO
    Reconocimiento al tema que destacó dentro del merengue por su proyección y aceptación.
    Los nominados son:

    Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra
    Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus 
    Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León
    Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla
    Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis

    BACHATA DEL AÑO
    Distingue la obra que sobresalió dentro del género bachata por su impacto y calidad artística.
    Los nominados son:

    Quien te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos
    Quien te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos
    Tik Tok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes
    El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista
    Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez

    COMEDIANTE DEL AÑO
    Reconocimiento al intérprete que destacó por su aporte al humor en distintos formatos.
    Los nominados son:

    Raymond Pozo
    Miguel Céspedes
    Rosmery Herrand
    Rafael Bobadilla
    Liondy Ozoria

    REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
    Distingue el espacio televisivo que abordó contenidos diversos con periodicidad semanal.
    Los nominados son:

    Noche de Luz
    Con Jatnna
    Me gusta de noche
    Es temprano todavía

    STAND UP COMEDY
    Reconocimiento a la propuesta humorística presentada en formato stand up.
    Los nominados son:

    Carlos Sánchez 
    Orlando Toribio, “El Pió”
    Ariel Santana
    Noel Ventura

    OBRA DE TEATRO
    Distingue la producción teatral que sobresalió por su calidad artística y propuesta escénica.
    Los nominados son:

    La monstrua – Marcos Malespín
    El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez
    La verdad – José Ramón Alama 
    Habemus Papa – Guillermo Cordero
    Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz

    ACTOR/ACTRIZ DESTACADO/A EN EL EXTRANJERO
    Distingue al actor o actriz dominicano/a que ha representado al país en el ámbito cinematográfico internacional.
    Los nominados son:

    Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
    Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City sheisdash
    Judy Reyes – High Potential
    Juani Feliz – 911 Nashville

    PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
    Distingue el espacio radial que ofreció una propuesta diversa y sostenida de entretenimiento.
    Los nominados son:

    Esto no es radio – Santiago Matías
    Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz
    El mañanero – Bolívar Valera
    La UCA – Brea Frank
    Sólo para mujeres – Zoila Luna

    PRODUCCIÓN ESCÉNICA
    Distingue el trabajo integral que sostuvo la coherencia estética y conceptual de la puesta en escena.
    Los nominados son:

    Todo Hollywood – Amaury Sánchez
    Momentos de Independencia – Mónika Despradel
    Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional
    Todo Mozart – Amaury Sánchez
    Molina y sus amigos – Banco Popular

    COREÓGRAFO/A
    Reconoce la creación coreográfica como eje fundamental del lenguaje escénico.
    Los nominados son:

    Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia 
    Alina Abreu – Hello,Dolly!
    Laura Ramírez – Hacia la Luz
    Pablo Pérez – Música en Movimiento
    Stephanie Bauger – Música en Movimiento

    ESPECTÁCULO DEL AÑO
    Reconocimiento a la propuesta escénica que sobresalió por su impacto y calidad integral.
    Los nominados son:

    Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas
    Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman
    Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions
    Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz
    La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Wilfredo Díaz y Engelbert Landolfi – Prod. Artística: Giancarlos Beras-Goico

    CONJUNTO TÍPICO
    Distingue a la agrupación que preservó y proyectó la música típica dominicana.
    Los nominados son:

    El Prodigio
    El Blachy
    El Rubio Acordeón
    Krisspy

    PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
    Reconocimiento al espacio producido fuera del Gran Santo Domingo que destacó por su propuesta de entretenimiento.
    Los nominados son:

    Como en casa
    Ustedes y nosotros
    Buena noche
    Buen día
    Terminando la mañana

    COMEDIA
    Reconocimiento a la producción cinematográfica que destacó por su propuesta narrativa dentro del género de la comedia.
    Los nominados son:

    Medias Hermanas – Producción Caribbean Cinemas, Kendry Yanoret
    Sanky Panky 4: De Safari – Producción Franklin Romero

    DRAMA
    Distingue la obra cinematográfica que sobresalió por su profundidad narrativa y valor artístico.
    Los nominados son:

    A tiro limpio – Jean Guerra, Milbert Pérez, Fernando Rivas
    Sugar Island – Fernando Santos Díaz, David Baute
    Bachata de Biónico – Christian Mojica, Yoel Morales
    Baño de Mujeres – Zumaya Cordero

    ACTOR DE TEATRO
    Distingue la interpretación masculina que aportó profundidad y rigor al arte teatral.
    Los nominados son:

    Frank Perozo – La Verdad
    Carlos Alfredo Fatule – Hello,Dolly!
    osé Guillermo Cortines – Habemus Papa
    Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton
    Dimitri Rivera – Liborio

    ACTRIZ DE TEATRO
    Reconoce la interpretación femenina que destacó por su entrega, sensibilidad y solidez escénica.
    Los nominados son:

    Sabrina Gómez – La monstrua
    Lumy Lizardo – La gran depresión
    Hony Estrella – Cabaret
    Cecilia García – Hello,Dolly!
    Nileny Dippton – Anaka-o-na

     CONCIERTO DEL AÑO
    Distingue el espectáculo musical que destacó por su producción y respuesta del público.
    Los nominados son:

    Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou
    Johnny vive: La residencia –  Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero
    Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal
    Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos
    Mi historia musical – Raulín Rodríguez Producción: Melissa Castillo y Wander Aquino

    LOCUTOR DEL AÑO
    Distingue al profesional de la locución por su desempeño y consistencia durante el año.
    Los nominados son:

    Claribel Adames
    Martín Alcántara
    José Polanco
    Paloma Rodríguez
    Mildre Aquino

    PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
    Reconocimiento al espacio que desarrolló un contenido específico dentro del ámbito del entretenimiento.
    Los nominados son:

    Que chévere es saber – Irving Alberti
    Protagonistas – Ivana Gavrilovic
    No es tan late – Huguito Chávez
    Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz

    ESPECTÁCULO DEL AÑO
    Reconocimiento a la propuesta escénica que sobresalió por su impacto y calidad integral.
    Los nominados son:

    Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas
    Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman
    Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions
    Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz
    La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Giancarlos Beras-Goico, WD Producciones y Lanhut Records – Prod. Artística: Claudio de la Cruz

    PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
    Distingue el espacio que abordó contenidos de investigación con rigor y profundidad.
    Los nominados son:

    Nuria – Nuria Piera
    El Informe – Alicia Ortega
    Zona 5 – Laura Castellanos 
    Reporte Especial – Julissa Céspedes

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
    Distingue al talento dominicano que representa con su música en el extranjero.
    Los nominados son:

    Grupo D’ahora
    Grupo Extra
    Oro Sólido
    Fermín Ceballos ferminmusica
    Jean Carlos

    ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO
    Reconocimiento a la propuesta que integró géneros y estilos de manera innovadora.
    Los nominados son: 

    Techy Fatule
    Magic Juan
    Ilegales
    Vakeró

    ORQUESTADOR Y/O ARREGLISTA
    Reconoce la excelencia en la concepción y estructuración musical de una obra.
    Los nominados son:

    Antonio González
    Ramón Orlando
    Federico Méndez
    Manuel Tejada
    Wilbert Taveras

    COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
    Reconocimiento a la creación musical y lírica que enriqueció el repertorio nacional.
    Los nominados son: 

    Vicente García
    Frank Ceara
    Kelvin Mejía
    Teodoro Reyes
    Techy Fatule

    DIRECTOR/A DE CINE
    Reconocimiento a la dirección cinematográfica que articuló con solidez narrativa y estética la obra fílmica.
    Los nominados son:

    Johanné Gómez – Sugar Island
    Jean Guerra – A tiro limpio
    Yoel Morales – Bachata de Biónico
    Nelson Carlo de los Santos – Pepe

    VIDEOCLIP DEL AÑO
    Reconocimiento a la producción audiovisual que acompañó y enriqueció una propuesta musical.
    Los nominados son:

    Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna | Dirección Francisco Pérez
    Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo | Dirección El 3mendazo
    Somos – Duluc y Palo Nuevo | Dirección: Jaime Guerra
    Pa’ que bailemos – Riccie Oriach | Dirección: Erick Alvarez
    Arte – Vakeró | Dirección: Boynayel Mota

    ARTISTA CLÁSICO/A DESTACADO EN EL EXTRANJERO
    Reconocimiento al talento dominicano cuya trayectoria ha trascendido en el ámbito internacional.
    Los nominados son:

    Michel Camilo
    Nathalie Peña Comas 
    Aisha Syed
    Stephany Ortega

    ROGRAMA DE TEMPORADA
    Reconocimiento al espacio televisivo emitido por temporadas que destacó por su propuesta.
    Los nominados son:

    Dominicana’s Got Talent
    Migrantes 
    Chévere Nights Live
    Dominicanos a simple vista
    De cerca

    PROGRAMA DE HUMOR
    Reconocimiento al espacio que destacó por su propuesta humorística dentro de la programación.
    Los nominados son:

    El Show de Raymond y Miguel
    Boca de piano es un show
    El Show de la Comedia

    PROGRAMA INFANTIL
    Distingue el espacio dirigido al público infantil por su valor educativo y de entretenimiento.
    Los nominados son:

    Sofía globitos
    Topi tok
    Vida kids

    ANIMADOR/A DE TELEVISIÓN
    Distingue la conducción televisiva que aportó dinamismo y conexión con la audiencia.
    Los nominados son:

    Jhoel López
    Julio Clemente
    Albert Mena
    Nelfa Núñez
    Melissa Santos

    ESPECTÁCULO DE HUMOR
    Reconocimiento a la puesta en escena que destacó por su propuesta humorística.
    Los nominados son:

    Crisis de Media Vida – Carlos Sánchez
    70 y 50 – Felipe Polanco
    El multiverso de La González – La González
    Liondy Ozoria, El Espectáculo- Liondy Ozoria

     MÚSICA ALTERNATIVA
    Distingue la propuesta musical que aportó diversidad y nuevas sonoridades.
    Los nominados son:

    José Duluc
    La Marimba
    Yasser Tejeda
    Mula
    Pororó

    MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
    Distingue la propuesta musical que transmitió valores espirituales desde una mirada actual.
    Los nominados son:

    Barak
    Averly Morillo
    Alfareros
    Enrique Feliz

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADO EN EL EXTRANJERO
    Reconoce al talento dominicano que mantiene una labor artística activa a nivel internacional.
    Los nominados son:

    Juan Luis Guerra
    El Alfa
    Milly Quezada
    Barak
    Natti Natasha

    SALSERO DEL AÑO
    Distingue al intérprete que aportó excelencia y continuidad al género salsero.
    Los nominados son:

    Yiyo Sarante
    Chiquito Team Band
    El Canario

    PROGRAMA DIGITAL
    Reconocimiento al espacio producido para plataformas digitales por su calidad y contenido.
    Los nominados son:

    Al Tanto – Colombia Alcántara 
    Diez preguntas – Junior Cabrera 
    Andariego – Gary de Arriba 
    Kiskeya Life – Alec Corday
    Más allá de las redes – Vladimir Jáquez

    TEATRO MUSICAL
    Reconocimiento a la obra que integró de manera sobresaliente música, actuación y puesta en escena.
    Los nominados son:

    Hello,Dolly! – Marcos Malespín
    Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule
    Bob Esponja – Jose Rafael Reyes y Joyce Roy
    Cabaret – Luis Marcell Ricart

    CANTANTE SOLISTA
    Reconocimiento a la interpretación vocal individual por su calidad y consistencia artística.
    Los nominados son:
    Pavel Núñez
    Frank Ceara
    Diego Jaar
    Badir
    Manerra

     COLABORACIÓN DEL AÑO
    Distingue la unión artística que logró una propuesta musical destacada.
    Los nominados son:

    Voltio – Yaisel ft. El Alfa Compositores: Dick Cintrón, Enmanuel Herrera, Julio Ramos, Yaisel Erazo
    Siempre la más – Yailín, Ceky Viciny, La Gigi Compositor: Aneurys Mateo
    Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel Compositores: Austin Santos y Jessy Lorenzo
    Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo Compositores: Don Miguelo y Shadow Blow
    La Casualidad –  Seye ft. Alex Ubago Compositores: Sergio Echenique y Alex Ubago

    BACHATERO DEL AÑO
    Reconocimiento al intérprete que fortaleció la presencia y evolución de la bachata.
    Los nominados son:

    Anthony Santos
    Raulín Rodríguez
    Zacarías Ferreira
    Frank Reyes
    El Chaval de la Bachata

    MERENGUERO URBANO
    Reconoce al intérprete que fusionó el merengue con lenguajes urbanos.
    Los nominados son:
    Omega
    Alá Jazá
    El Sujeto

    Reconoce la excelencia vocal y la interpretación dentro del repertorio lírico.
    Los nominados son:

    Nathalie Peña Comas
    Stephany Ortega

    ACTOR DE CINE
    Distingue la interpretación masculina que aportó fuerza y credibilidad al lenguaje cinematográfico.
    Los nominados son: 

    Frank Perozo – Baño de mujeres
    Manuel Raposo – Bachata de Biónico
    Felix Germán – A tiro limpio 
    Gerardo Mercedes – El día de la tormenta  
    Manny Pérez – Tíguere

    ACTRIZ DE CINE
    Reconoce la interpretación femenina que destacó por su profundidad, matices y solidez interpretativa.
    Los nominados son:

    Yelidá Diaz – Sugar Island
    Judith Rodriguez – Baño de mujeres
    Evelyna Rodríguez – Cucú
    Nashla Bogaert – Medias Hermanas

    BAILARÍN/A CLÁSICO/A Y/O MODERNO
    Distingue la ejecución técnica y expresiva en las artes del movimiento.
    Los nominados son:

    Sander Robert – Hacia la luz 
    Jonathan Castillo – Momentos de Independencia
    Daymé del Toro – Momentos de Independencia 
    Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento 
    Lya Gómez Alma – Música en Movimiento

    COMEDIA
    Reconocimiento a la producción cinematográfica que destacó por su propuesta narrativa dentro del género de la comedia.
    Los nominados son:

    Medias Hermanas – Producción Zumaya Cordero y Gregory Quinn
    Sanky Panky 4: De Safari – Producción Franklin Romero

    CONCIERTO DEL AÑO
    Distingue el espectáculo musical que destacó por su producción y respuesta del público.
    Los nominados son:

    Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou
    Johnny vive: La residencia –  Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero
    Pavel Núñez y su Bipolarband – Pavel Núñez Productor: Fiora Cruz Carretero
    Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos
    Mi historia musical – Raulín Rodríguez Producción: Melissa Castillo y Wander Aquino

    La edición 2026 de los Premios Soberano promete ser una noche de encuentro entre la tradición y las nuevas voces del entretenimiento dominicano; la ceremonia del 18 de marzo no solo reconocerá la trayectoria de figuras consagradas, sino que también servirá de plataforma para los talentos emergentes que marcan la agenda cultural del país.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados