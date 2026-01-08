Más Contenido

    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la liberación de presos políticos

    Informó que la medida se ejecuta como un “gesto unilateral” y que los procesos de liberación comenzaron este jueves 8 de enero.

    Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidente encargada, anunció la excarcelación de un “número importante” de personas detenidas, tanto venezolanas como extranjeras.

    Rodríguez, informó que la medida se ejecuta como un “gesto unilateral” y que los procesos de liberación comenzaron este jueves 8 de enero. No precisó cuántas personas serán puestas en libertad ni dio nombres.

    Aseguró que no fue una medida acordada con ninguna otra parte.

    La situación continúa evolucionando y genera atención internacional sobre el futuro político de Venezuela.

