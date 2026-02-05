El polo norte magnético se mueve: ¿qué significa para aviones, barcos y teléfonos?

El polo norte magnético continúa desplazándose hacia Siberia y su movimiento obliga a actualizar modelos y cartas de navegación; pilotos, capitanes y usuarios de dispositivos móviles deben asegurarse de usar el último World Magnetic Model y mantener software y cartas al día para evitar errores de rumbo.

El punto hacia el que apuntan las brújulas ha cambiado de posición de forma notable en las últimas décadas, acercándose desde el Ártico canadiense hacia Siberia y obligando a organismos internacionales a publicar una nueva versión del World Magnetic Model (WMM2025) para corregir errores en navegación y aplicaciones.

¿Qué ocurrió?

Desde 1831 el polo magnético ha recorrido más de 2.200 km; en las últimas décadas su velocidad llegó a 50–60 km/año y actualmente se mueve alrededor de 35 km/año, según modeladores del campo geomagnético.

La WMM2025 (Modelo Magnético Mundial) fue publicada para incorporar estos cambios y ofrecer una versión de alta resolución que mejora la precisión de la orientación magnética.

Impacto por sectores

Aviación: Las cartas aeronáuticas y los sistemas de a bordo que usan referencias magnéticas requieren actualización inmediata ; sin ella pueden producirse discrepancias en procedimientos de aproximación y rutas polares.

Aunque el desplazamiento del polo magnético no es una emergencia inmediata para el público general, sí un desafío operativo para la aviación, la marina y los sistemas que dependen de la orientación magnética. La solución es técnica y preventiva: actualizar modelos, cartas y software para mantener la seguridad y la precisión en la navegación.