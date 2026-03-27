El Museo Histórico de la Gesta de Abril abre sus puertas

El Museo Histórico de la Gesta de Abril es un recordatorio de que un pueblo que conoce su pasado es un pueblo con un futuro sólido.

La historia dominicana recupera un espacio sagrado para la reflexión y el patriotismo. Con el firme propósito de preservar la valentía de quienes defendieron la soberanía nacional, se ha puesto en funcionamiento el Museo Histórico de la Gesta de Abril.

Este nuevo recinto cultural nace como un faro para la difusión y el fortalecimiento de la memoria histórica, rindiendo tributo a los hombres y mujeres que protagonizaron la Revolución de 1965.

Un espacio para el encuentro con las raíces

Preservación del Legado: El museo alberga una colección invaluable de documentos, fotografías, objetos y testimonios que narran cronológicamente los sucesos de abril del 65.

Cada sala está diseñada para que las nuevas generaciones comprendan el sacrificio y los ideales de justicia social y democracia que movilizaron al pueblo dominicano.

Educación y Difusión: Más que un depósito de antigüedades, el centro funcionará como un espacio dinámico de aprendizaje.

Contará con programas educativos, charlas y exhibiciones interactivas que buscan mantener viva la llama de la identidad nacional, evitando que el paso del tiempo borre las lecciones de nuestra lucha por la libertad.

Fortalecimiento Institucional: La puesta en marcha de este museo representa un compromiso del Estado y de las fundaciones patrióticas por institucionalizar el respeto a nuestros héroes.

Se integra así a la red de museos del país, potenciando el turismo histórico en el casco urbano de la ciudad.

el museo histórico de la gesta de abril

Impacto Cultural

La apertura de este museo no solo enriquece la oferta cultural de la capital, sino que ofrece a los ciudadanos un lugar para el reconocimiento de su propia historia.

Al entender los procesos de abril de 1965, se fortalece el sentido de pertenencia y el valor de las instituciones democráticas que hoy disfrutamos.

El Museo Histórico de la Gesta de Abril es un recordatorio de que un pueblo que conoce su pasado es un pueblo con un futuro sólido.

¡Te invitamos a visitarlo y a reconectar con nuestra esencia libertaria!