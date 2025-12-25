El mensaje del evangelio a través de las redes sociales

Pastores, comunidades de fe y ciudadanos han difundido palabras inspiradas en la enseñanza cristiana, resaltando la importancia de vivir estas fiestas con espíritu de unión y gratitud.

Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro y reflexión, donde miles de dominicanos comparten el mensaje del evangelio como recordatorio de amor, esperanza y solidaridad.

