El «Efecto Tokischa» en Premio Lo Nuestro: ¿Arte, provocación o simplemente genio viral?

El diseño presentaba un corte transversal que caía con fluidez sobre un lado, mientras que el otro exponía el torso con una naturalidad

La dominicana volvió a paralizar la alfombra de Premio Lo Nuestro, demostrando que no necesita ganar todas las estatuillas para ser la protagonista absoluta de la conversación digital.

Mientras otros apuestan por el vestido de gala tradicional, Tokischa llegó para recordarnos que la moda es un campo de batalla y ella siempre lleva la delantera.

Al final del día, te guste o no, Tokischa logró que hoy todos estemos hablando de ella. Y en el negocio del entretenimiento, eso es un nocaut técnico. La República Dominicana sigue exportando autenticidad sin anestesia, y el mundo, simplemente, no puede dejar de mirar.