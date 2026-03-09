Más Contenido

    El COE coloca 2 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla

    Destacado
    1 minutos de lectura

    Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    El COE coloca 02 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y amplía 11 en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que se puede apreciar como en las imágenes de satélite y radares meteorológicos, están mostrando aumentos nubosos que generan aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, producto de un patrón húmedo e inestable que provee una vaguada bien fortalecida.

    En alerta amarilla están:

    San Cristóbal
    Santo Domingo
    Distrito Nacional

    Las provincias en alerta verde son:

    Monseñor Nouel
    Monte Plata
    Samaná
    Hermanas Mirabal
    María Trinidad Sánchez
    Duarte
    San José de Ocoa
    La Vega
    Sánchez Ramírez
    Espaillat
    Puerto Plata

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    32cf2b18bc061b77e56b5783aff01222 l
    El COE coloca 02 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y amplía 11 en alerta verde

    De igual forma, en todo el perímetro costero de la costa Caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño (en la Altagracia) y desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillos (en la costa atlántica), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales.

    Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    El COE coloca 02 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y amplía 11 en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que se puede apreciar como en las imágenes de satélite y radares meteorológicos, están mostrando aumentos nubosos que generan aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, producto de un patrón húmedo e inestable que provee una vaguada bien fortalecida.

    En alerta amarilla están:

    San Cristóbal
    Santo Domingo
    Distrito Nacional

    Las provincias en alerta verde son:

    Monseñor Nouel
    Monte Plata
    Samaná
    Hermanas Mirabal
    María Trinidad Sánchez
    Duarte
    San José de Ocoa
    La Vega
    Sánchez Ramírez
    Espaillat
    Puerto Plata

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    32cf2b18bc061b77e56b5783aff01222 l
    El COE coloca 02 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y amplía 11 en alerta verde

    De igual forma, en todo el perímetro costero de la costa Caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño (en la Altagracia) y desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillos (en la costa atlántica), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados