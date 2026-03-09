El COE coloca 2 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla

Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El COE coloca 02 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y amplía 11 en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que se puede apreciar como en las imágenes de satélite y radares meteorológicos, están mostrando aumentos nubosos que generan aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, producto de un patrón húmedo e inestable que provee una vaguada bien fortalecida.

En alerta amarilla están:

San Cristóbal

Santo Domingo

Distrito Nacional

Las provincias en alerta verde son:

Monseñor Nouel

Monte Plata

Samaná

Hermanas Mirabal

María Trinidad Sánchez

Duarte

San José de Ocoa

La Vega

Sánchez Ramírez

Espaillat

Puerto Plata

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en todo el perímetro costero de la costa Caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño (en la Altagracia) y desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillos (en la costa atlántica), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales.