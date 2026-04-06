El COE aumenta a 14 las provincias en alerta

Observaremos incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento
El COE aumenta 02 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que en horas matutinas, observaremos incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento.
En alerta amarilla están:
Monseñor Nouel
San José de Ocoa
Las provincias en alerta verde son:
Santo Domingo
Distrito Nacional
Sánchez Ramírez
Hermanas Mirabal
Puerto Plata
San Cristóbal
Santiago
Espaillat
Duarte
Samaná
La Vega
La Altagracia
Monte Plata
Hata Mayor
El Seibo
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, desde Monte Cristi hasta el este de la Isla Saona, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a oleaje bastante peligroso y vientos moderados a fuertes.
Además, a los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios.
En el resto de la costa caribeña, sin restricciones.