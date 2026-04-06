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    El COE aumenta a 14 las provincias en alerta

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    Observaremos incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento

    El COE aumenta 02 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que en horas matutinas, observaremos incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento.

    En alerta amarilla están:

    Monseñor Nouel
    San José de Ocoa

    Las provincias en alerta verde son:

    Santo Domingo
    Distrito Nacional
    Sánchez Ramírez
    Hermanas Mirabal
    Puerto Plata
    San Cristóbal
    Santiago
    Espaillat
    Duarte
    Samaná
    La Vega
    La Altagracia
    Monte Plata
    Hata Mayor
    El Seibo

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    De igual forma, desde Monte Cristi hasta el este de la Isla Saona, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a oleaje bastante peligroso y vientos moderados a fuertes.

    Además, a los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios.

    En el resto de la costa caribeña, sin restricciones.

    Observaremos incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento

    El COE aumenta 02 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que en horas matutinas, observaremos incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento.

    En alerta amarilla están:

    Monseñor Nouel
    San José de Ocoa

    Las provincias en alerta verde son:

    Santo Domingo
    Distrito Nacional
    Sánchez Ramírez
    Hermanas Mirabal
    Puerto Plata
    San Cristóbal
    Santiago
    Espaillat
    Duarte
    Samaná
    La Vega
    La Altagracia
    Monte Plata
    Hata Mayor
    El Seibo

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    De igual forma, desde Monte Cristi hasta el este de la Isla Saona, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a oleaje bastante peligroso y vientos moderados a fuertes.

    Además, a los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios.

    En el resto de la costa caribeña, sin restricciones.

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