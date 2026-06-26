El Chino RD: “Te pueden robar las ideas, pero nunca el talento”

Yeison Vólquez, conocido como «El Chino RD», en el programa Es Temprano Todavía explica cómo surgió su iniciativa de promover la educación vial

Este video presenta una entrevista a Yeison Vólquez, conocido como «El Chino RD», en el programa Es Temprano Todavía y el creador de contenido explica cómo surgió su iniciativa de promover la educación vial en la República Dominicana a través de sus videos.

El Chino RD buscaba ir más allá del simple entretenimiento y aportar un valor positivo a la sociedad. Al observar el irrespeto constante a los pasos de cebra por parte de los motoristas, decidió intervenir para educar sobre su importancia.

Utilizando un bate de juguete y una actitud directa, comenzó a corregir a los conductores para que despejaran los pasos peatonales, logrando que los infractores comprendieran el mensaje de forma orgánica.

El Chino RD se identifica como un motoconchista activo y fundador de su propia parada en Puente Villa Mella, lo cual le otorga autoridad y cercanía con el sector que representa.

Aclara que no todos los que usan un motor son iguales: distingue claramente entre el motoconcho (transporte público), el delivery, el mensajero y el motorista en general.

El creador menciona que, aunque algunas de sus ideas han sido adoptadas por las autoridades (haciendo alusión a los carteles informativos en pasos de cebra), su mayor objetivo es dejar un legado como el influencer que trató de organizar el tránsito en su país.

El Chino enfatiza que, aunque otros puedan intentar copiar sus ideas, el talento y la autenticidad con la que conecta con la gente son irreemplazables.