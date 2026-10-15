El Ajustado le gana apuesta a Rafa en Bemberé

Este video del programa dominicano Bemberé muestra una dinámica de entretenimiento e improvisación entre los presentadores y un invitado conocido como «El Ajustado»

El programa comienza con los presentadores interactuando con el público y preparando el ambiente para la llegada de invitados.

Aparece «El Ajustado», un personaje cómico, y los presentadores entran en una dinámica de apuestas recurrentes sobre eventos aleatorios.

«El Ajustado» comparte explicaciones humorísticas y absurdas sobre diversos temas, como la «brujería» y la pérdida de valores en la sociedad.

El invitado utiliza un «librito» para leer supuestos mensajes o noticias con tono satírico sobre figuras públicas.

Tras una nueva apuesta ganada por «El Ajustado», los presentadores continúan con la improvisación del programa, manteniendo un tono humorístico hasta el punto actual.