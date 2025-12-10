¿EE.UU. inventó un expediente de narcotráfico a Nicolás Maduro?

En esta edición, Pablo McKinney conversó con Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales, quien analizó cómo Washington ha utilizado acusaciones judiciales como herramientas geopolíticas para presionar a gobiernos considerados hostiles.

Según Gatón, el expediente contra Maduro —presentado en 2020 por el Departamento de Justicia de EE. UU., acusándolo de liderar el supuesto Cartel de los Soles— carece de pruebas verificables en tribunales internacionales, lo que alimenta la percepción de que podría tratarse más de una estrategia política que de un caso sólido. Además, recordó precedentes en América Latina donde expedientes similares fueron cuestionados por su falta de transparencia.