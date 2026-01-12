Más Contenido

    Eddy Olivares explica lo que está pasando con Hipólito Mejía y Alfredo Pacheco dentro del PRM

    El Dr. Eddy Olivares Ortega, Ministro de Trabajo y un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) discute la denuncia de Hipólito Mejía y Alfredo Pacheco sobre supuestas «cancelaciones masivas» de miembros del partido.

    Afirma que el partido está manejando estas quejas a nivel interno y que el Presidente Luis Abinader tiene la última palabra al respecto.

    Olivares explica que estos movimientos de personal son comunes en partidos de gobierno, especialmente con la cercanía de las elecciones.

