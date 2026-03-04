La incidencia de una vaguada, combinada con el viento del este, estará generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros

Desde la madrugada persistirán las precipitaciones, pudiendo incidir también sobre el Gran Santo Domingo y zonas cercanas. Estas condiciones son asociadas a una vaguada en varios niveles de la troposfera, el incremento en la velocidad del viento y los efectos del calentamiento diurno. Durante la tarde se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, principalmente hacia provincias como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Romana y El Seibo.

En la costa Atlántica, desde la isla Saona (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) recomendamos a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales. En la caribeña, desde isla Beata (Pedernales), hasta playa Paraíso (Barahona) recomendamos también permanecer en puerto. En el resto del litoral costero, se exhorta navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, por vientos fuertes y oleaje anormal.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este, siendo agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles internos, donde se prevén eventos de nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos dispersos o aislados.

Santo Domingo Norte: nublados con chubascos dispersos que pueden ser pasajeros.

Santo Domingo Este: nublado en ocasiones con chubascos ocasionales distanciados.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con chubascos dispersos aislados.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

