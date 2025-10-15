Dr. Miguel Minier nos trae las nuevas terapias de rehabilitación para personas lesionadas

El Dr. Miguel Minier presentó recientemente innovadoras terapias de rehabilitación que buscan mejorar la recuperación de personas con lesiones musculares y articulares, incorporando técnicas modernas que aceleran la movilidad y reducen el dolor.

En su participación en el programa “Esta Noche Mariasela”, el Dr. Minier explicó que el aumento de lesiones musculares en la población ha impulsado la necesidad de nuevos enfoques terapéuticos.

Estas terapias no solo se enfocan en la recuperación física, sino también en la prevención de recaídas y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.