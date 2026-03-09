“Doña Fifa” ha sido buena consejera para Yamel, revela Jandy Ventura

Yamel es descrita como una persona de pocas palabras y esta entrevista es una de las pocas ocasiones en las que ha hablado públicamente.

El reconocido cantante Jandy Ventura y su esposa Yamel Ros comparten detalles sobre su relación y la solidez de su unión.

Jandy Ventura comparte anécdotas sobre su pasado, incluyendo su amistad con Kenes Brother y Wicho, y menciona los viajes de su padre a Puerto Rico para reuniones gastronómicas.

La pareja se casó en 2019, un año antes de la pandemia, y pasaron el 2020 juntos entre Miami y Santo Domingo. Se conocieron hace más de dos décadas y se reencontraron un 30 de enero.

