Dominicanos en Rusia: Nuevas evidencias presuntos reclutadores

Una investigación de Nuria Piera sobre una red de reclutamiento que engaña a jóvenes dominicanos para enviarlos a combatir en el ejército ruso

Este video presenta una investigación periodística de Nuria Piera sobre una red de reclutamiento que engaña a jóvenes dominicanos para enviarlos a combatir en el ejército ruso en el marco del conflicto bélico en Ucrania.

Puntos clave de la investigación:

Modus Operandi: Se utilizan ofertas falsas de trabajo y cartas de invitación para atraer a las víctimas. Una vez en contacto, los reclutadores, identificados bajo nombres como Enrique, son explícitos sobre la intención de integrarlos al frente militar mediante contratos de un año y bonos económicos.

Se utilizan ofertas falsas de trabajo y cartas de invitación para atraer a las víctimas. Una vez en contacto, los reclutadores, identificados bajo nombres como Enrique, son explícitos sobre la intención de integrarlos al frente militar mediante contratos de un año y bonos económicos. Estructura Local: La investigación identifica a una abogada dominicana que facilita los trámites técnicos y migratorios para agilizar la salida de los reclutados.

La investigación identifica a una abogada dominicana que facilita los trámites técnicos y migratorios para agilizar la salida de los reclutados. Comparativa Internacional: Se muestra cómo países como India, Kenia, Sudáfrica, Bolivia, Perú y Colombia han gestionado la repatriación de sus ciudadanos mediante canales diplomáticos tras enfrentar situaciones similares.

Se muestra cómo países como India, Kenia, Sudáfrica, Bolivia, Perú y Colombia han gestionado la repatriación de sus ciudadanos mediante canales diplomáticos tras enfrentar situaciones similares. Situación Crítica: Actualmente, un grupo de dominicanos que lograron escapar de las fuerzas militares rusas se encuentra en Moscú bajo protección diplomática. A pesar de esto, denuncian estar recibiendo amenazas constantes de los mismos reclutadores, quienes aseguran conocer su ubicación exacta.

El reportaje enfatiza la urgencia de que el gobierno dominicano garantice una salida segura para estos jóvenes, tras haber arriesgado sus vidas para escapar de la red.

Como paso siguiente, es importante monitorear las gestiones diplomáticas que las autoridades dominicanas realicen para asegurar el retorno de estos ciudadanos.