Dispositivo Nacional «Conciencia por la vida»

Este año el operativo contará con tres lanzamientos consecutivos en puntos estratégicos: el peaje de la Autopista Duarte, la Circunvalación de Baní y la Autopista Las Américas

El COE y RD Vial han organizado el operativo de seguridad para la Semana Santa 2026 en la República Dominicana un dispositivo nacional con 51,000 voluntarios y la participación de diversas instituciones como el Servicio Nacional de Salud, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Este año el operativo contará con tres lanzamientos consecutivos en puntos estratégicos: el peaje de la Autopista Duarte, la Circunvalación de Baní y la Autopista Las Américas, todos a las 11:00 a.m..

Se ha dispuesto que el viernes el peaje sea libre para agilizar el tránsito.