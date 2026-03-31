Dispositivo Nacional «Conciencia por la vida»

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    Este año el operativo contará con tres lanzamientos consecutivos en puntos estratégicos: el peaje de la Autopista Duarte, la Circunvalación de Baní y la Autopista Las Américas

    El COE y RD Vial han organizado el operativo de seguridad para la Semana Santa 2026 en la República Dominicana un dispositivo nacional con 51,000 voluntarios y la participación de diversas instituciones como el Servicio Nacional de Salud, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

    Este año el operativo contará con tres lanzamientos consecutivos en puntos estratégicos: el peaje de la Autopista Duarte, la Circunvalación de Baní y la Autopista Las Américas, todos a las 11:00 a.m..

    Se ha dispuesto que el viernes el peaje sea libre para agilizar el tránsito.

    Este año el operativo contará con tres lanzamientos consecutivos en puntos estratégicos: el peaje de la Autopista Duarte, la Circunvalación de Baní y la Autopista Las Américas

    El COE y RD Vial han organizado el operativo de seguridad para la Semana Santa 2026 en la República Dominicana un dispositivo nacional con 51,000 voluntarios y la participación de diversas instituciones como el Servicio Nacional de Salud, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

    Este año el operativo contará con tres lanzamientos consecutivos en puntos estratégicos: el peaje de la Autopista Duarte, la Circunvalación de Baní y la Autopista Las Américas, todos a las 11:00 a.m..

    Se ha dispuesto que el viernes el peaje sea libre para agilizar el tránsito.

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