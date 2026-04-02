Director del COE da detalles del plan ‘Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026’

El General Méndez insiste en que «la mejor Semana Santa es la que termina en casa», recordando que la prudencia al conducir y el respeto a las normas son fundamentales para regresar sanos y salvos con la familia.

El Mayor General Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), habla sobre el operativo ‘Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026’.

El operativo cuenta con más de 51,000 personas de diversas instituciones, junto con 637 ambulancias, 27 embarcaciones, 3 helicópteros y 47 autobuses.

Se han establecido 3,451 puestos de socorro en playas, balnearios autorizados y vías principales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Regulaciones y Recomendaciones Clave:

Prohibiciones: Está prohibido el tránsito de vehículos de carga y el transporte de pasajeros en la parte trasera de camionetas para evitar accidentes graves.

Está prohibido el tránsito de vehículos de carga y el transporte de pasajeros en la parte trasera de camionetas para evitar accidentes graves. Seguridad infantil: Se enfatiza la importancia del uso de sistemas de retención infantil en vehículos y la vigilancia estricta de menores en piscinas, playas y ríos.

Se enfatiza la importancia del uso de sistemas de retención infantil en vehículos y la vigilancia estricta de menores en piscinas, playas y ríos. Clima: Se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas; aunque no hay alertas severas inmediatas, se pide a los ciudadanos estar atentos a los reportes oficiales.

El director resalta que, más allá de la logística, el objetivo principal es crear conciencia sobre el significado religioso de la Semana Mayor y la responsabilidad individual.

El General Méndez insiste en que «la mejor Semana Santa es la que termina en casa», recordando que la prudencia al conducir y el respeto a las normas son fundamentales para regresar sanos y salvos con la familia.