Día Mundial del Pan: El encanto del pan de agua en RD

Celebramos el Día del Pan destacando el emblemático pan de agua dominicano: su corteza crujiente, interior suave y tradición en nuestra mesa.

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial del Pan, una fecha instituida para rendir homenaje a uno de los alimentos más antiguos, universales y fundamentales en la historia de la humanidad.

El pan ha estado presente en las mesas de todas las culturas, adaptándose a los sabores, técnicas y tradiciones de cada rincón del planeta.

En la República Dominicana, esta celebración tiene un sabor y un aroma muy particulares que nos transportan de inmediato a las esquinas de nuestros barrios, al calor de las bodegas tradicionales y al reconfortante ritual de buscar el pan fresco cada mañana.

El protagonista indiscutible de esta devoción criolla es el pan de agua, también conocido cariñosamente como pan criollo.

El pan de agua: Un tesoro de nuestra panadería tradicional

Mientras el mundo celebra la inmensa diversidad de masas y hogazas, en nuestra tierra el pan de agua ocupa un lugar sagrado en el corazón y el paladar de los dominicanos. Su nombre, tan sencillo como su receta, encierra una identidad muy peculiar:

Corteza crujiente y dorada: Su exterior se hornea con vapor hasta alcanzar un punto firme, rústico y tostado que cruje maravillosamente al primer bocado, ofreciendo una textura exterior inigualable.

Su exterior se hornea con vapor hasta alcanzar un punto firme, rústico y tostado que cruje maravillosamente al primer bocado, ofreciendo una textura exterior inigualable. Interior suave y esponjoso: Al romperlo, revela una miga blanca, ligera, muy aireada y suave, perfecta para fundirse con mantequilla, acompañar un buen queso frito con salami o remojarse en un chocolate caliente.

Al romperlo, revela una miga blanca, ligera, muy aireada y suave, perfecta para fundirse con mantequilla, acompañar un buen queso frito con salami o remojarse en un chocolate caliente. Sencillez artesanal: Elaborado tradicionalmente con harina de trigo, agua, sal, levadura y una pizca de azúcar, demuestra que la verdadera maestría panadera no necesita artificios, sino la paciencia del amasado y el calor de los hornos tradicionales.

En este Día Mundial del Pan, celebramos la historia y el arte de los panaderos dominicanos que día a día mantienen viva la tradición. Ya sea en un sándwich clásico de bodega o disfrutado solo, el pan de agua sigue siendo el orgullo crujiente de nuestra mesa.

¡Feliz Día Mundial del Pan!