Día Mundial del Lavado de Manos: Salud al alcance

En el Día Mundial del Lavado de Manos, recordamos cómo con este sencillo hábito puedes prevenir enfermedades

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha clave instituida para recordar que uno de los gestos más simples, económicos y cotidianos de la higiene humana es, al mismo tiempo, nuestra mejor defensa contra la propagación de enfermedades. A menudo subestimado, el hábito correcto de lavarse las manos con agua y jabón actúa como un verdadero escudo protector invisible, capaz de salvar millones de vidas alrededor del planeta.

En la República Dominicana y en todo el mundo, esta jornada nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación higiénica desde la infancia y en todos los ámbitos de la sociedad.

¿Por qué es tan importante este hábito?

Nuestras manos están en contacto constante con superficies, objetos y personas, convirtiéndose en el vehículo perfecto para el traslado de virus, bacterias y gérmenes patógenos.

Prevención de enfermedades infecciosas: Un lavado de manos adecuado reduce drásticamente la incidencia de enfermedades respiratorias (como la gripe o resfriados comunes) y padecimientos gastrointestinales severos (como diarreas y parásitos), que afectan especialmente a los niños y adultos mayores.

Un lavado de manos adecuado reduce drásticamente la incidencia de enfermedades respiratorias (como la gripe o resfriados comunes) y padecimientos gastrointestinales severos (como diarreas y parásitos), que afectan especialmente a los niños y adultos mayores. Una barrera en centros de salud y hogares: Fomentar esta práctica en hospitales, escuelas, restaurantes y hogares interrumpe la cadena de contagio de múltiples patógenos de forma rápida y eficiente.

Fomentar esta práctica en hospitales, escuelas, restaurantes y hogares interrumpe la cadena de contagio de múltiples patógenos de forma rápida y eficiente. Técnica correcta: Los especialistas recuerdan que no basta con un enjuague rápido; el proceso debe durar entre 20 y 30 segundos, frotando palma con palma, entre los dedos, el dorso de las manos y debajo de las uñas con jabón abundante.

En este Día Mundial del Lavado de Manos, hagamos de este sencillo hábito un ritual consciente de autocuidado y protección comunitaria. ¡Unas manos limpias son sinónimo de vida y salud!