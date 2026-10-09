Día Mundial del Huevo: Beneficios y mitos de este superalimento

En el Día Mundial del Huevo, descubre sus múltiples beneficios nutricionales, su versatilidad en la cocina y por qué es considerado un superalimento esencial.

Cada segundo viernes de octubre, el mundo celebra el Día Mundial del Huevo, una fecha instituida para resaltar el valor nutricional excepcional de este alimento y su papel fundamental en la seguridad alimentaria global. Lejos de ser un simple ingrediente en la cocina, el huevo es considerado por la comunidad científica y los nutricionistas como un auténtico superalimento debido a su impresionante densidad de nutrientes esenciales para el organismo humano.

En la República Dominicana, el huevo forma parte indispensable de la canasta familiar y de nuestra gastronomía tradicional, protagonizando desde los desayunos más sencillos hasta los platos más elaborados.

Propiedades y beneficios que lo convierten en un superalimento

Atrás han quedado los mitos infundados que relacionaban su consumo moderado con problemas cardíacos. La ciencia actual respalda firmemente los beneficios de incluir huevos de manera regular en la dieta:

Proteína de la más alta calidad: Contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo, ayudando a la formación, reparación y mantenimiento de la masa muscular.

Contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo, ayudando a la formación, reparación y mantenimiento de la masa muscular. Aliado del cerebro y la memoria: La yema es rica en colina , un nutriente fundamental para el desarrollo cerebral, la función hepática y la mejora de la memoria, siendo clave durante el embarazo y la infancia.

La yema es rica en , un nutriente fundamental para el desarrollo cerebral, la función hepática y la mejora de la memoria, siendo clave durante el embarazo y la infancia. Protección visual: Aporta antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, sustancias que ayudan a prevenir la degeneración macular y protegen los ojos frente al daño solar y el envejecimiento celular.

Aporta antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, sustancias que ayudan a prevenir la degeneración macular y protegen los ojos frente al daño solar y el envejecimiento celular. Saciedad y control de peso: Gracias a su gran aporte proteico, genera una sensación prolongada de saciedad, lo que ayuda a evitar el picoteo entre horas y facilita los planes de control de peso.

Gracias a su gran aporte proteico, genera una sensación prolongada de saciedad, lo que ayuda a evitar el picoteo entre horas y facilita los planes de control de peso. Versatilidad culinaria: Pocos alimentos ofrecen tantas formas de preparación —hervidos, revueltos, fritos, en tortillas o como base de la repostería— manteniendo siempre un costo accesible para la población.

«El huevo es una maravilla de la naturaleza: un paquete compacto de salud, economía y nutrición que no debería faltar en la mesa de ninguna familia,» señalan expertos en nutrición y salud pública.

Conmemorar el Día Mundial del Huevo es una invitación perfecta para revalorizar este tesoro culinario, derribar mitos y disfrutar con confianza de un alimento que nutre nuestro cuerpo de la manera más completa y natural.