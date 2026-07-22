Día Mundial del Cerebro: Claves para tu salud neurológica

Este 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro. Descubre la importancia de cuidar nuestro órgano más complejo y prevenir enfermedades neurológicas

El cerebro es el centro de mando de nuestro cuerpo, el motor de nuestras emociones, pensamientos y movimientos. Para crear conciencia sobre su cuidado y el impacto de las enfermedades neurológicas, cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una iniciativa impulsada por la Federación Mundial de Neurología (WFN, por sus siglas en inglés).

Día Mundial del Cerebro

Este año, la fecha nos invita a reevaluar nuestros hábitos diarios. Las afecciones neurológicas, que van desde migrañas y accidentes cerebrovasculares hasta enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, representan una de las principales causas de discapacidad a nivel global. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que gran parte del deterioro cognitivo se puede prevenir o retrasar.

Claves para mantener un cerebro sano

Los especialistas en neurología coinciden en que el estilo de vida juega un papel determinante en la salud cerebral. A propósito de esta efeméride, compartimos los pilares fundamentales para proteger tu mente:

Descanso reparador: Dormir entre 7 y 8 horas diarias es innegociable. Durante el sueño, el cerebro «limpia» las toxinas acumuladas durante el día y consolida la memoria.

Descanso reparador

Actividad física constante: El ejercicio cardiovascular mejora el flujo sanguíneo hacia el cerebro, estimulando la creación de nuevas conexiones neuronales y reduciendo el riesgo de demencia.

¡Da lo mejor de ti!

Alimentación neurosaludable: Una dieta rica en ácidos grasos Omega-3 (presente en pescados), antioxidantes, frutos secos y vegetales de hoja verde protege las células cerebrales del estrés oxidativo.

Alimentación neurosaludable

Gimnasia mental: Aprender un nuevo idioma, leer, tocar un instrumento o resolver acertijos mantiene la mente ágil y construye la llamada «reserva cognitiva».

Un cerebro plateado descansa en un espacio vacío entre las piezas de un rompecabezas blanco sobre un fondo rosa. Un símbolo visual del pensamiento y la resolución de problemas.

Gestión del estrés: El estrés crónico libera niveles altos de cortisol, una hormona que en exceso puede dañar las áreas del cerebro responsables de la memoria y el aprendizaje.

Gestión del estrés

En este Día Mundial del Cerebro, la invitación es a tomar acciones preventivas. Cuidar de nuestra mente hoy es garantizar una mejor calidad de vida y autonomía para el futuro.