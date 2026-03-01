Día Mundial de los Pastos Marinos: Los pulmones ocultos del océano 

Proteger estas praderas es, en última instancia, proteger la esencia misma de nuestras costas y el futuro de las comunidades que dependen de ellas

A diferencia de las algas, los pastos marinos son plantas superiores con raíces, flores y semillas. Forman extensas praderas en las costas que funcionan como uno de los ecosistemas más productivos del mundo.

¿Por qué son tan importantes?

Súper filtros de Carbono: Aunque ocupan menos del 0.2% del fondo marino, capturan el 10% del carbono del océano anualmente. Son hasta 35 veces más rápidos atrapando carbono que los bosques tropicales, según datos de UNEP (Naciones Unidas). Guarderías de vida: Son el hogar y refugio de miles de especies, desde caballitos de mar hasta tortugas verdes y manatíes. Sin ellos, muchas especies comerciales de peces no tendrían donde crecer. Protección de costas: Sus raíces estabilizan el sedimento marino, lo que ayuda a prevenir la erosión costera y reduce la fuerza de las olas durante tormentas. Agua más limpia: Actúan como filtros naturales, atrapando sedimentos y absorbiendo nutrientes sobrantes, lo que mantiene el agua cristalina y saludable.

Importancia en República Dominicana

Claridad del Agua: Actúan como filtros naturales que atrapan sedimentos y nutrientes, manteniendo las aguas cristalinas que atraen a los visitantes

Sustento del Turismo y la Pesca: Son el «jardín infantil» del océano, funcionando como refugio y área de crianza para especies comerciales y recreativas como peces, langostas y caracoles.

Protección Costera: Sus raíces sujetan el sedimento arenoso y sus hojas ralentizan el oleaje, lo que previene la erosión de las playas, recurso vital para el país.

Hogar de Especies Emblemáticas: Proporcionan alimento directo a especies en peligro como el manatí antillano y las tortugas marinas.

Sumideros de Carbono: Tienen una capacidad de absorber CO2 hasta 35 veces más rápido que los bosques tropicales, ayudando a mitigar el cambio climático local.

Estado Actual y Amenazas (Datos 2024-2025)

Informes recientes del programa Monitorea, presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, advierten que estos ecosistemas se encuentran en una situación crítica en el país.

Degradación Crítica : Se estima que la pérdida de estos pastos compromete servicios esenciales para el turismo y la seguridad alimentaria.

: Se estima que la pérdida de estos pastos compromete servicios esenciales para el turismo y la seguridad alimentaria. Impacto del Sargazo : La acumulación masiva de sargazo en las costas dominicanas puede sofocar estas praderas al bloquear la luz solar necesaria para su fotosíntesis.

: La acumulación masiva de sargazo en las costas dominicanas puede sofocar estas praderas al bloquear la luz solar necesaria para su fotosíntesis. Presión Humana: La contaminación por escorrentía agrícola, el dragado para infraestructura turística y el anclaje de embarcaciones son sus principales amenazas directas.

En respuesta, República Dominicana ha liderado iniciativas regionales elevando al 30% su superficie marina protegida mediante decretos recientes para salvaguardar estos hábitats.

Los pastos marinos no son simple «yerba» bajo el agua; son el motor silencioso que sostiene la economía turística, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática de la República Dominicana. Dada su alarmante tasa de desaparición frente a amenazas como el sargazo y la contaminación, su conservación ya no es una opción ambientalista, sino una prioridad estratégica nacional. Proteger estas praderas es, en última instancia, proteger la esencia misma de nuestras costas y el futuro de las comunidades que dependen de ellas.

