Día del Tiburón: Especies en aguas de República Dominicana

Este 14 de julio es el Día Internacional del Tiburón. Descubre las fascinantes especies de tiburones que habitan en nuestros mares

Día Internacional del Tiburón: ¿Cuáles especies nadan en nuestras aguas dominicanas?

Cada 14 de julio se celebra el Día Internacional del Tiburón, una fecha dedicada a desmitificar a estos fascinantes depredadores marinos y concienciar sobre la urgente necesidad de conservarlos. A menudo incomprendidos por la cultura popular, los tiburones son los verdaderos guardianes del océano, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La República Dominicana, con su extensa costa y ricos arrecifes de coral, es un hogar natural y zona de tránsito para diversas especies de tiburones. Protegerlos es vital para la salud de nuestro turismo, nuestra pesca y nuestras playas.

A continuación, te detallamos cuáles son las especies que con mayor frecuencia se pueden encontrar en las aguas territoriales dominicanas:

1. Tiburón Gata (Ginglymostoma cirratum)

tiburón gata (ginglymostoma cirratum)

Es probablemente la especie más común y fácil de avistar en las zonas de arrecifes dominicanos. Son criaturas de fondo, muy dóciles y generalmente inofensivas para el ser humano. Pasan la mayor parte del día descansando en cuevas marinas o bajo los corales, y se activan durante la noche para buscar alimento.

2. Tiburón de Arrecife del Caribe (Carcharhinus perezi)

Como su nombre indica, es el rey de los ecosistemas coralinos de nuestra región. Es un tiburón robusto y muy activo que patrulla los arrecifes en busca de peces. Juega un papel crucial en la cadena alimenticia de las costas caribeñas, eliminando peces enfermos o débiles y manteniendo fuerte a la población marina local.

3. Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)

tiburón limón (negaprion brevirostris)

Esta especie suele habitar en aguas costeras poco profundas y zonas de manglares, los cuales utilizan como guarderías para sus crías. En República Dominicana, las áreas protegidas con manglares son refugios fundamentales para que el tiburón limón pueda reproducirse en un entorno seguro.

4. Tiburón Tigre (Galeocerdo cuvier)

tiburón tigre (galeocerdo cuvier)

Aunque prefieren aguas más profundas y pelágicas, ocasionalmente transitan por las costas dominicanas. Es una de las especies más grandes y un depredador tope muy respetado. Su presencia es un indicador de que el ecosistema marino de aguas abiertas se mantiene productivo.

5. Tiburón Ballena (Rhincodon typus)

Observa la majestuosidad de un tiburón ballena deslizándose en las profundidades azules. Su piel, marcada por un patrón único de rayas y puntos, lo hace inconfundible.

¡Los gigantes gentiles también nos visitan! Aunque son avistamientos ocasionales, estos majestuosos animales (el pez más grande del mundo) han sido vistos filtrando plancton en aguas dominicanas. Son completamente inofensivos y verlos nadar es uno de los mayores espectáculos que ofrece la naturaleza.

En este Día Internacional del Tiburón

En este Día Internacional del Tiburón, el llamado a la acción para todos los dominicanos y turistas es claro: respetar su hábitat, evitar la pesca indiscriminada y promover el ecoturismo responsable, garantizando que estos majestuosos animales sigan nadando en nuestros océanos por muchas generaciones más.