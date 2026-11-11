Día del Soltero: Por qué se celebra cada 11 de noviembre

Conoce el origen y significado del Día del Soltero este 11 de noviembre, la fecha que celebra el orgullo de la soltería y lidera el comercio electrónico.

Este 11 de noviembre (11/11) se conmemora a nivel internacional el Día del Soltero, una festividad que nació como una celebración alternativa al tradicional Día de San Valentín para reivindicar la independencia, el amor propio y el orgullo de disfrutar de la soltería sin estigmas sociales.

Lo que comenzó como una iniciativa estudiantil en Asia a principios de la década de 1990 se ha transformado hoy en un fenómeno cultural y económico de alcance global, marcando además el inicio de la temporada alta de descuentos en el comercio electrónico previo al Black Friday.

El origen detrás del 11 de noviembre

La elección de esta fecha responde a un simbolismo numérico muy particular impulsado originalmente en China:

El origen detrás del 11 de noviembre

El significado del número uno: El día 11 del mes 11 (11/11) reúne cuatro números «1», cifra que en la cultura popular asiática representa a una persona sola o un «árbol sin ramas» (término coloquial utilizado para referirse a quienes no están casados).

El día 11 del mes 11 (11/11) reúne cuatro números «1», cifra que en la cultura popular asiática representa a una persona sola o un «árbol sin ramas» (término coloquial utilizado para referirse a quienes no están casados). Iniciativa universitaria: La celebración surgió en 1993 en la Universidad de Nankín , cuando un grupo de estudiantes decidió organizar actividades y encuentros sociales para celebrar su estado civil y romper con la presión tradicional de contraer matrimonio a temprana edad.

La celebración surgió en en la , cuando un grupo de estudiantes decidió organizar actividades y encuentros sociales para celebrar su estado civil y romper con la presión tradicional de contraer matrimonio a temprana edad. Evolución cultural: Con el paso de los años, la fecha trascendió las aulas universitarias para convertirse en una jornada dedicada al autocuidado, las reuniones entre amigos y la celebración de la autonomía personal.

Un gigante del comercio electrónico mundial

Además de su significado social, el 11 de noviembre se ha consolidado como el evento de compras en línea más grande del planeta:

Impulso comercial: En 2009, el gigante tecnológico Alibaba adoptó la fecha para lanzar una jornada masiva de ofertas bajo el lema de «regalarse algo a uno mismo», logrando cifras de ventas que superan ampliamente al Black Friday y al Cyber Monday juntos.

De esta forma, cada 11 de noviembre invita tanto a celebrar la plenitud personal como a aprovechar una de las jornadas comerciales más activas del calendario internacional.