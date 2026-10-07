Día del Algodón: El oro blanco que apagó sus fibras en RD

El oro blanco que apagó sus fibras: Conmemoración del Día del Algodón y la historia de su cultivo en la República Dominicana

El algodón, conocido históricamente como el «oro blanco» debido a su enorme valor comercial y textil para la humanidad, cuenta con una fecha de reflexión global para destacar su impacto en la economía y la industria internacional. Sin embargo, al mirar hacia la realidad de la República Dominicana, esta conmemoración adquiere un matiz nostálgico. Hoy en día, la planta de algodón solo puede encontrarse de manera silvestre en algunas zonas apartadas del país, sin que exista una industria activa para su cosecha o explotación comercial.

La historia del algodón dominicano es el reflejo de cómo los cambios económicos, tecnológicos y globales pueden transformar radicalmente el panorama agrícola de una nación.

El esplendor y la caída del algodón dominicano

Durante gran parte del siglo pasado —y con un auge particolarmente notable entre las décadas de 1960 y 1970—, la República Dominicana llegó a tener una producción algodonera importante que dinamizó profundamente la economía rural de varias provincias.

Zonas de producción histórica: Los vastos campos del Bajo Yaque , así como las tierras áridas pero fértiles de la región sur del país —con especial protagonismo en localidades como Juancho, Oviedo y Azua —, estaban alfombrados de blanco durante las épocas de cosecha.

Los vastos campos del , así como las tierras áridas pero fértiles de la región sur del país —con especial protagonismo en localidades como —, estaban alfombrados de blanco durante las épocas de cosecha. Generación de empleo: Este cultivo representaba una fuente masiva de empleos estacionales, movilizando a miles de jornaleros y posicionando al país con expectativas prometedoras en el mercado de fibras textiles.

¿Por qué salió del escenario agrícola nacional?

Con el paso de los años, una serie de factores estructurales y externos provocaron el colapso y la desaparición definitiva de esta agroindustria en suelo dominicano:

Altos costos de producción: La inversión requerida para el mantenimiento de los cultivos frente a plagas voraces (como el picudo del algodonero) se disparó considerablemente.

La inversión requerida para el mantenimiento de los cultivos frente a plagas voraces (como el picudo del algodonero) se disparó considerablemente. Escasez de mano de obra: La recolección tradicional del algodón exigía una cantidad masiva de brazos que, con la migración campo-ciudad y el desarrollo de otros sectores económicos, dejó de estar disponible.

La recolección tradicional del algodón exigía una cantidad masiva de brazos que, con la migración campo-ciudad y el desarrollo de otros sectores económicos, dejó de estar disponible. Competencia internacional: La caída de los precios mundiales del algodón y la masificación de fibras sintéticas (como el poliéster) hicieron que la producción local dejara de ser rentable frente a los grandes mercados globales.

«El algodón dominicano es hoy un eco del pasado agrícola; recordar su historia nos ayuda a comprender los retos de la competitividad y la soberanía productiva,» señalan expertos en historia económica del país.

Conmemorar el Día del Algodón en la República Dominicana nos invita a rescatar del olvido esta importante etapa de nuestra agricultura, reconociendo el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres que, décadas atrás, cultivaron la tierra bajo el sol inclemente del sur y del Cibao en busca de un futuro mejor.