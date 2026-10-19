Día de las Catedrales: Joyas históricas de la fe en RD

En el Día Internacional de las Catedrales, recorremos los templos históricos más imponentes de la República Dominicana

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Catedrales, una fecha dedicada a valorar y proteger el inmenso patrimonio arquitectónico, artístico y espiritual que encierran estos imponentes templos alrededor del mundo. Más allá de su función religiosa, las catedrales se erigen como verdaderos libros abiertos de la historia humana, donde convergen la ingeniería de antaño, el arte sacro y la identidad de las naciones.

En la República Dominicana, esta celebración adquiere un matiz sumamente especial, ya que nuestro territorio resguarda templos seculares que fueron testigos de la llegada de la civilización europea al «Nuevo Mundo» y que hoy continúan siendo símbolos vivos de nuestra cultura.

Las catedrales que narran la historia dominicana

El recorrido por el patrimonio catedralicio de la República Dominicana nos lleva a descubrir construcciones fascinantes que combinan la solemnidad de la fe con la belleza de épocas pasadas:

Catedral Primada de América (Santa María la Menor): Situada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, es sin duda la joya mayor del país. Consagrada en el siglo XVI, esta obra maestra de estilo gótico y plateresco no solo es la primera catedral del continente americano, sino también un tesoro que resguarda altares históricos, bóvedas imponentes y obras de arte sacro de incalculable valor.

Situada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, es sin duda la joya mayor del país. Consagrada en el siglo XVI, esta obra maestra de estilo gótico y plateresco no solo es la primera catedral del continente americano, sino también un tesoro que resguarda altares históricos, bóvedas imponentes y obras de arte sacro de incalculable valor. Catedral Nuestra Señora de la Altagracia (Higuey): Un icono de la arquitectura religiosa moderna en el Caribe. Su imponente estructura en forma de arco apuntado se alza como un santuario de peregrinación nacional, albergando la venerada imagen de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano.

Un icono de la arquitectura religiosa moderna en el Caribe. Su imponente estructura en forma de arco apuntado se alza como un santuario de peregrinación nacional, albergando la venerada imagen de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Catedrales regionales y su impronta local: Templos como la Catedral Santiago Apóstol en la Ciudad Corazón o las hermosas catedrales de San Francisco de Macorís, La Vega y Barahona, que sirven como puntos focales de cohesión comunitaria y belleza arquitectónica en cada región del país.

En este Día Internacional de las Catedrales, celebremos y preservemos estas magníficas estructuras que, con sus campanas, sus vitrales y su piedra centenaria, siguen dando testimonio vivo de la historia dominicana.